¿Se puede llevar a un perro en la moto? Esto dice la ley en Colombia

En las calles de Colombia cada vez es más común ver motociclistas acompañados de sus mascotas. Sin embargo, surge la duda: ¿es legal llevar a un perro en moto?

Aunque muchos creen que está prohibido, la legislación no lo establece así de forma explícita.

¿Qué dice la ley sobre llevar mascotas en moto?

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito y el artículo 18 del Reglamento General de Circulación, “el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción”.

En otras palabras, no existe una norma que prohíba expresamente transportar un perro en una motocicleta, pero el animal no puede interferir con la conducción ni representar un riesgo para la seguridad vial.

Expertos en movilidad coinciden en que si una mascota afecta la estabilidad o visibilidad del conductor, las autoridades podrían interpretar la situación como una infracción.

Recomendaciones para transportar a tu perro de forma segura

Aunque la ley no establece un protocolo exacto, se sugiere:

Usar un guacal o transportín bien asegurado si el perro es pequeño.

Garantizar que no obstruya la visión ni los movimientos del conductor.

Evitar trayectos largos o condiciones climáticas extremas.

Adaptar la moto con un soporte firme para la maleta o guacal.

Además, la Superintendencia de Transporte recuerda que los animales deben ser trasladados en condiciones de seguridad, salubridad y comodidad.