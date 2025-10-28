VIDEO | Salvaje caso de maltrato animal en un edificio del norte Bogotá: ‘Samantha’ era víctima de su dueño

Un nuevo caso de maltrato animal sacudió a Bogotá. Las redes sociales estallaron de indignación luego de que se difundiera un video en el que un hombre golpea con violencia a su perrita dentro de un edificio ubicado en la localidad de Usaquén.

La víctima es una perrita de raza Golden Retriever llamada Samantha, quien afortunadamente fue rescatada por las autoridades.

En las imágenes se ve al agresor golpeando salvajemente a su mascota, mientras ella intenta protegerse.

RELACIONADO Video captó el momento exacto en el que un hombre asesinó con un cuchillo a un perrito en Barranquilla

Vecinos denunciaron las brutales golpizas contra la perrita ‘Samantha’

Un video de un minuto fue suficiente para que vecinos del conjunto denunciaran el hecho ante la Policía y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

La Seccional de Carabineros de la Policía Metropolitana de Bogotá, junto con la Alcaldía Local de Usaquén y el IDPYBA, desplegaron un operativo de rescate.

Los uniformados ingresaron al inmueble donde se encontraba la perrita, que presentaba signos visibles de maltrato físico y estrés.

Actualmente, Samantha recibe atención veterinaria y acompañamiento.

El agresor de ‘Samantha’ huyó del conjunto tras el rescate de la perrita

La Fiscalía abrió una investigación para determinar las responsabilidades del presunto agresor, quien, según la Policía, abandonó el lugar voluntariamente en compañía de su abogado para evitar confrontaciones con los residentes del edificio.

Vecinos del sector aseguraron que no era la primera vez que escuchaban gritos y golpes provenientes del apartamento.

Mientras la investigación avanza, Samantha se recupera en un centro especializado bajo supervisión veterinaria.