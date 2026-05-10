Revelan nombres, cargos y una presunta conexión del “desfalco en Medellín” con el gobierno Petro

La alcaldía de Medellín denunció un entramado de corrupción que conectaría el presunto desfalco de más de un billón de pesos durante la administración de Daniel Quintero con irregularidades en el gobierno del presidente Gustavo Petro.

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Así lo reveló Sebastián Gómez, secretario general del alcalde Federico Gutiérrez:

El desfalco de Medellín se conecta con el desfalco del gobierno. Tenemos pruebas que conectan personas vinculadas o imputadas por corrupción de Medellín con el desfalco a entidades como Ecopetrol.

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Nombres, cargos y conexiones de corrupción de Medellín y el gobierno Petro

Sebastián Gómez señaló que varios exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero, en la Alcaldía de Medellín, fueron nombrados en cargos estratégicos del Gobierno Nacional, durante la administración de Gustavo Petro.

Entre los casos mencionados está el de Alethia Arango, imputada en el caso Aguavivas, quien fue subdirectora de la UNGRD; también Esteban Restrepo, exsecretario de Gobierno de Quintero, quien ocupó un cargo en la secretaría privada de Ricardo Roa en Ecopetrol. Asimismo, Juan Pablo Ramírez, exsecretario de Participación Ciudadana, fue nombrado en la UGPP.

El escándalo se intensificó tras conocerse que Miguel Quintero, hermano del exalcalde, recibió casa por cárcel, pese a las pruebas que lo señalan como líder de una alcaldía paralela y del desvío de al menos un billón de pesos.

El mensaje es ser delincuente o delinquir paga. Cómo es posible que una persona a la que la Fiscalía ha revelado pruebas de que está afectando los testigos esté en una mansión.

Según Gómez, hasta el momento hay 59 personas imputadas por delitos de corrupción relacionados con la administración Quintero, seis de las cuales están colaborando con la justicia.

Además, se han iniciado 25 procesos de extinción de dominio. "Ya los seis testigos que están colaborando con la justicia dan cuenta de que el hermano tenía conocimiento", dijo.

¿Cuánta plata se habría desviado de la Alcaldía de Medellín?

El caso de Miguel Quintero involucra la presunta desviación de 2.500 millones de pesos en un contrato relacionado con Bomberos.

“Estamos hablando de más de un billón de pesos. En el área metropolitana únicamente están hablando de $16.000 millones y de unas coimas de más de $2.500 millones porque ya los testigos dan cuenta de cómo reclamaban el dinero. Nosotros ya hicimos una investigación de los extractos bancarios de cómo extraían cheques de gerencia o efectivo para poder pagar las coimas.

La alcaldía también denunció accesos irregulares al sistema de la Fiscalía. "Un funcionario de la Fiscalía en Bogotá se metió al sistema sin autorización y descargó 300 veces parte de los expedientes", reveló Gómez, explicando que, posteriormente, Daniel Quintero publicó en redes sociales información reservada de las investigaciones.

El alcalde Federico Gutiérrez entregó pruebas al FBI hace un mes sobre posibles operaciones de lavado de activos a través de una comercializadora de oro que facturó más de $130.000 millones entre 2020 y 2023, con conexiones en Panamá, Miami e Italia.