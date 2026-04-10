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Adulta mayor y su mascota murieron tras ser atropellados por un vehículo que no frenó en Medellín

La familia denuncia abandono total en el lugar del siniestro ocurrido en la comuna 8.

Noticias RCN

abril 10 de 2026
11:29 a. m.
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Un grave accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del 9 de abril en la comuna 8 Medellín, sector Villa Hermosa, dejó como saldo la muerte de una adulta mayor y su mascota.

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El hecho ha generado indignación por parte de sus familiares, quienes aseguran que el conductor implicado no se detuvo y escapó del lugar.

Adulta mayor y su mascota murieron tras ser atropellados en Medellín

La víctima fue identificada como Luz Helena Posada, de 67 años, una mujer que, según su familia, era un pilar dentro del hogar y descrita como “un ser de luz”.

Junto a ella también perdió la vida su perro, llamado Toto, de 11 años, considerado parte fundamental de la familia.

De acuerdo con el relato de los allegados, el siniestro ocurrió en horas de la madrugada, cuando ambas fueron atropelladas por un vehículo que no frenó tras el impacto. Según denuncian, el conductor no prestó ningún tipo de auxilio y abandonó la escena inmediatamente.

Conductor de dio a la fuga tras atropellar a adulta mayor en Medellín

Norman Pérez, sobrino de la víctima, expresó la indignación y el profundo dolor que embarga a la familia tras lo sucedido.

Así es, el conductor se dio a la fuga y dejó a mi tía y al perrito tirados, no sé qué justificación tenga para eso, creo que no la hay. Todos sabemos que salimos de la casa pero no sabemos si regresamos, pero con porquerías como esta no tiene nada seguro.

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El familiar insistió en la importancia que tenía Luz Helena dentro del núcleo familiar.

Completamente, siempre estaba pendiente de todos nosotros en la casa, sin palabras, no puedo más.

La familia describe el hecho como una situación de profunda rabia e impotencia, no solo por el accidente, sino por la huida del conductor.

Entre tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las circunstancias exactas del siniestro y dar con el responsable que, según lo relatado, no se detuvo tras el atropello y escapó del lugar.

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