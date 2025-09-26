Adulto mayor fue enviado a la cárcel por presunto abuso sexual contra su nieta menor de edad en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación informó que un hombre de 66 años fue enviado a la cárcel en Bogotá tras ser señalado de haber abusado sexualmente de su nieta de 9 años, hechos que habrían ocurrido en repetidas ocasiones entre 2023 y 2025.

La decisión se tomó luego de que un juez de control de garantías evaluara el material probatorio presentado por la Unidad de Delitos Sexuales.

Detalles revelados por la investigación

De acuerdo con las pesquisas adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), los actos de violencia sexual se habrían cometido en un inmueble del barrio El Carmen, en la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá. Según los testimonios y pruebas recolectadas, la menor quedaba bajo el cuidado del procesado, lo que habría facilitado la comisión de los abusos.

El ente acusador imputó al hombre los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, ambos en modalidad agravada. Aunque el procesado no aceptó los cargos, el juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Cifras que refleja la situación de los delitos sexuales contra los menores

El informe con corte al 11 de julio de 2025 revela que cada 30 minutos un niño, niña o adolescente es reportado como posible víctima de violencia sexual o explotación en Bogotá. Solo en el primer semestre de 2025 se registraron 6.407 alertas de violencia sexual (35 casos diarios), cifra que supera el promedio diario de todo 2024 (25 casos).

Estos datos, recopilados por la Secretaría Distrital de Educación, la Policía Nacional, Medicina Legal y la Secretaría de Integración Social, muestran un crecimiento preocupante en los reportes y confirman la necesidad de reforzar las estrategias de prevención temprana.

El panorama se agrava al considerar que en el 90,1% de los casos los agresores pertenecen al círculo cercano de las víctimas: el 79,3% corresponde a padres o madres, y un 10,6% a padrastros o madrastras. Este patrón evidencia que la violencia sexual infantil no es un fenómeno aislado, sino una problemática estructural en el entorno familiar y comunitario.