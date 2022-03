Más de mil adultos mayores se quedaron sin alimentación tras cierre de comedores comunitarios

Es dramática la situación para 1.600 adultos mayores de Aguachica, Cesar, que se quedaron sin alimentación tras el cierre de los comedores comunitarios. La Alcaldía no volvió a girar dinero para este programa, lo cual ha generado que muchos de ellos tengan que recurrir a la informalidad para tratar de conseguir dinero para comer.

De hecho, la personera de Aguachica, Johana Caviedes, reveló que, a la fecha, no se ha puesto en funcionamiento el programa de comedores que beneficia a los adultos mayores en esa región del país.

“La Personería Municipal requerirá de urgencia a la administración municipal para que garantice de forma continua la alimentación a nuestros adultos mayores”, dijo.

Y añadió: “Es lamentable que muchos de los adultos mayores que deberían estar beneficiados a través de estos convenios, se encuentren en estado de desnutrición y viviendo de la caridad del buen corazón de la gente”.

El caso de Carmelo Quintero refleja la situación de muchos adultos mayores en esta región, pues con 76 años ha tenido que recurrir a la informalidad o realizar actividades como lavar ropa ajena para obtener algunos recursos que le permitan comprar alimentos.

“Les digo: ¿tiene ropa para lavar? Me dicen que no tienen plata, y yo acepto la comida; me sirve la comida”, afirmó Quintero.

Así la situación, son cerca de mil adultos mayores en esta zona del departamento del Cesar, que esperan el inicio del convenio del programa de alimentación.

Niños, afectados por la falta de transporte en Aguachica

La situación de algunos niños en Aguachica también es lamentable, pues cerca de 200 menores de una vereda tienen que caminar casi 6 kilómetros diarios para llegar a su colegio, ya que no tienen transporte para llegar a la institución.

Durante horas, niños y adolescentes caminan por largas horas, en medio de altas temperaturas, exponiéndose a mucho polvo, sed y uno que otro imprevisto. De hecho, el único medio de transporte que les evita esa tortuosa caminata es una carreta halada por un caballo, la cual, en algunas ocasiones, los lleva hasta el colegio.