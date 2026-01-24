CANAL RCN
Registrador, Procurador y Contralor exigen al CNE definir participación de Cepeda en la consulta interpartidista

Los entes de control solicitan certeza jurídica antes del 6 de febrero sobre la habilitación del precandidato tras su triunfo en octubre.

enero 24 de 2026
07:11 p. m.
Los máximos representantes de control electoral presionaron formalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que defina, antes del próximo 6 de febrero, si Iván Cepeda puede participar en la consulta interpartidista programada para el 8 de marzo de 2026.

La solicitud conjunta del procurador, el contralor y el registrador evidencia la incertidumbre que persiste tres meses después de que Cepeda ganara la consulta de octubre con más de 1.500.000 votos.

La petición formal plantea una pregunta directa a la autoridad electoral: ¿Pueden las organizaciones políticas y ciudadanos que participaron en las consultas del 26 de octubre de 2025 ser parte de las consultas del 8 de marzo de 2026?

La respuesta determinará no solo el futuro de Cepeda, sino también el de otros precandidatos como Daniel Quintero que se encuentran en situación similar.

Entes de control piden al CNE definir la participación de Iván Cepeda

Según la carta enviada por los entes de control: "es necesario tener certeza jurídica" de las organizaciones políticas y candidatos que participarán en las votaciones del 8 de marzo de 2026, y que cualquier decisión que adopte el CNE y que quede en firme con antelación al cierre de inscripción de los precandidatos.

La urgencia de la solicitud responde a razones logísticas concretas. La Registraduría Nacional ya viene adelantando desde diciembre mesas técnicas con las organizaciones políticas interesadas en participar.

La más reciente se realizó el 14 de enero de 2026 con presencia de la Procuraduría, el Ministerio del Interior y la Misión de Observación Electoral.

Durante ese encuentro, la Registraduría expuso las actividades logísticas en marcha y aseguró que: “los tiempos del proceso no dan espera".

La fecha en la que debe estar listo el diseño del tarjetón del 8 de marzo

La Registraduría señaló que la inscripción de los candidatos y el sorteo de la posición en el tarjetón deben realizarse a más tardar el 6 de febrero, la misma fecha en la que tendría que autorizarse la impresión del material electoral.

Sin embargo, hasta ahora no tiene claridad por parte del Consejo Nacional Electoral sobre la participación de Cepeda y Quintero.

La indefinición pone en riesgo todo el cronograma electoral y genera incertidumbre entre las organizaciones políticas que participarán en las consultas.

El concepto del CNE se ha convertido en una pieza clave para despejar las dudas y permitir que el proceso electoral avance según lo programado.

