Fuerte advertencia del alcalde Galán a profesores de colegios públicos que marchen en el día cívico

El pasado 14 de marzo, el presidente Gustavo Petro anunció que el martes 18 de marzo iba a ser día cívico para impulsar la campaña del sí ante la posibilidad de una consulta popular.

Sin embargo, fueron varias las ciudades que no se unirán al día cívico, tales como Cali, Bucaramanga, Villavicencio, entre otras.

Bogotá no se suma al día cívico

Bogotá hace parte de esta lista de las que no se sumaron, por lo que el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que habrá efectos para los docentes que participen en la jornada e incumplan con sus labores en instituciones públicas.

Luego que el presidente diera el anuncio, el alcalde señaló que la capital no iba a tener cambios en la jornada de los colegios públicos. “Los 710.000 estudiantes tendrán clase presencial y alimentación escolar”, puntualizó.

RELACIONADO Gustavo Petro arremete contra alcaldes que no se acogieron al Día Cívico en Colombia

Los 355 jardines infantiles, 116 comedores comunitarios, 30 centros días para la vejez, los 12 centros amar para la prevención del trabajo infantil y 16 centros crecer para menores con discapacidad; operarán como de costumbre.

Con respecto a la movilización, el alcalde anunció que los equipos de diálogo y convivencia, gestores de movilidad y de Transmilenio; estarán a disposición de la ciudadanía para que la jornada avance sin complicaciones.

Los puntos de concentración para las movilizaciones son: Hospital San Juan de Dios (8:00 a.m.), Planetario Distrital (8:00 a.m.), Universidad Pedagógica (8:00 a.m.), Parque Nacional (9:00 a.m.), calle 45 con carrera séptima (9:00 a.m.) y estación calle 45 de Transmilenio (9:00 a.m.). La jornada avanzará hacia la Placa de Bolívar, en donde todos se congregarán.

Consecuencias para profesores que se ausenten de sus responsabilidades

Este lunes 17 de marzo, el alcalde estuvo en la entrega del tercer carril de la autopista Norte en Toberín, norte de Bogotá. Durante el evento, se refirió nuevamente sobre la protesta, particularmente acerca de los profesores que participen.

Por un lado, reiteró que el Distrito acompañará la jornada: “Es muy importante garantizar que quienes quieran salir a manifestarse, puedan hacerlo con tranquilidad sin que se vean afectados sus derechos”.

“Aquel (maestro) que tenga la responsabilidad de ir a cumplir su deber de trabajar con los niños, niñas y adolescentes de Bogotá; y no cumpla, tendrá una implicación en términos de su pago. Tenemos que garantizar que sigan operando los colegios”, advirtió Galán.