Aerocivil se compromete a monitorear actualización de aviones A320 tras notificación global de Airbus

La Aeronáutica Civil de Colombia informó este 28 de noviembre que, en coordinación con el Gobierno Nacional y las aerolíneas, se adoptó una medida preventiva y obligatoria para inmovilizar parte de la flota de aviones A320 en el país.

La decisión responde a una notificación global emitida por Airbus sobre la necesidad de realizar una actualización urgente de software en estas aeronaves.

El capitán Álvaro Mujica, secretario de Seguridad de la Aeronáutica Civil, aseguró que desde el momento en que se conoció el boletín de mantenimiento emitido por Airbus, la entidad ha mantenido comunicación constante con la industria aeronáutica para mitigar los impactos en la operación y la conectividad aérea del país.

“El compromiso principal es la seguridad operacional”, enfatizó Mujica, al señalar que la Aerocivil está atenta a las necesidades de conectividad y a garantizar el servicio para los pasajeros. El funcionario pidió paciencia a los usuarios, recordando que las decisiones tomadas buscan protegerlos y mantener los más altos estándares de seguridad aérea.

¿Hasta cuándo permanecerán inmovilizados los aviones Airbus A320?

Según el comunicado, a partir del 29 de noviembre a las 7:00 de la noche, los aviones involucrados deberán permanecer en sus bases de mantenimiento hasta que se completen los trabajos técnicos mandatorios exigidos por el fabricante.

En la tarde de este viernes, Avianca informó que cerró temporalmente la venta de sus tiquetes aéreos hasta el próximo 8 de diciembre.

Coordinación con aerolíneas y apoyo a pasajeros

La autoridad aeronáutica destacó que continuará monitoreando permanentemente los trabajos técnicos y supervisando que cada aeronave de la flota A320 cuente con la actualización de software requerida.

Asimismo, aseguró que junto con las aerolíneas se brindará el apoyo necesario para garantizar que estos cambios se realicen en el menor tiempo posible. Con esta medida, Colombia se suma a la implementación global de acciones de seguridad operacional exigidas por Airbus, reafirmando su compromiso con los más altos estándares internacionales en la aviación civil.