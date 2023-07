Captura Nicolás Petro: ¿cómo queda el Gobierno si el hijo del presidente va a la cárcel?

La captura de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, y de su exesposa Day Vásquez, por la investigación que adelanta la Fiscalía General ha generado todo tipo de reacciones en el territorio nacional, esto por cuenta de la denuncia hecha por la misma Vásquez, quien acusó a su expareja de recibir dineros ilegales.

Este domingo 30 de julio se conoció la legalización de la captura de la expareja y actualmente están pendientes las audiencias de imputación de cargos y medidas de aseguramiento.

La situación ha generado reacciones principalmente en el sector político, esto por su vínculo con el mandatario colombiano y quien ha sido explícito en asegurar que no interferirá en el procedimiento legal, pero sí evidenció dolor por la captura de su hijo.

“Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguro que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley”, afirmó Petro el 29 de julio.

¿Afectará la gobernabilidad del presidente Petro?

Esta coyuntura se da justo a casi un año de cumplirse el primer año de Gobierno del presidente Petro, esto sin contar el también reciente caso polémico de las interceptaciones ilegales de la exjefe de Gabinete Laura Sarabia y el presunto uso de dineros irregulares en la campaña contado por el exembajador Armando Benedetti.

Sobre si la situación podría afectar la gobernabilidad del presidente Petro, el analista y columnista Pedro Viveros aseguró que sí lo hará, esto no solo porque tienen el vínculo familiar, sino también la representatividad política desde el partido Colombia Humana, colectividad de papá e hijo.

“Es el hijo, pero además es diputado del partido del presidente, se ganó ese merecimiento porque él se presentó como candidato a la Gobernación del Atlántico, perdió, sacó la segunda votación y el estatuto de la oposición le otorga esa posibilidad. Sin duda involucra al presidente y al partido de Gobierno”, explicó Viveros.

Por su parte, el docente investigador Jorge Munevar afirmó que únicamente afectará al presidente si se llega a comprobar algo que directamente lo involucre.

“Es posible que ahorita sea escándalo, pero dentro de semanas, meses, o días ya no tendrá mucha implicación. Va a surgir nuevamente cuando vaya a haber una decisión judicial. Una afectación puede ser a la imagen, a la aceptación del presidente, pero más allá de eso, en términos políticos no van a haber implicaciones”, explicó Munevar.

Clave las elecciones regionales

El caso de Petro y Vásquez también se da en una importante coyuntura política como lo es las elecciones regionales del próximo 29 de octubre. Sobre el tema, el analista Viveros afirmó que también habrá implicaciones políticas en ese aspecto.

“El Gobierno podría estar viéndose afectado en materia de gobernabilidad sino le va bien en las elecciones de octubre. Las elecciones son muy importantes, son el inicio de lo que se puede prever para el Congreso y la Presidencia en 2026”, explicó Viveros.

Por su parte, el docente Munevar coincidió, pero especificó que esto solo afectaría en la Costa, lugar donde tienen fuerza el hijo del mandatario.

“Será más regional, más en la Costa, no en otras regiones. Otra cosa es lo que está sucediendo de no hacer efectivas las propuestas de cambio, que las personas no las evidencien, que nos las vean de manera real, pues sí perjudicará la posición de la izquierda en las regionales”, concluyó Munevar.