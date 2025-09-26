Familia de Karina Rincón exige justicia tras intento de feminicidio en Bogotá

Karina Rincón Durán, una mujer de 35 años, se encuentra en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en Bogotá, tras sufrir un brutal ataque presuntamente a manos de su expareja.

El incidente, que está siendo investigado como intento de feminicidio, conmocionó a la comunidad y reavivó el debate sobre la violencia de género en Colombia.

Estado de salud de mujer víctima de intento de feminicidio en Fontibón

Según informes preliminares, la mujer fue agredida con un martillo y un arma blanca en un ataque que dejó múltiples heridas de extrema gravedad. La víctima fue sometida a una cirugía de emergencia que duró 12 horas, pero los médicos advierten que necesitará más intervenciones, especialmente para la reconstrucción craneal.

La familia de la víctima hizo un llamado urgente a la justicia y reveló que Karina se separó de su presunto agresor e interpuso tres denuncias previas en su contra.

"Ella ya se encontraba separada de este hombre, ella tenía tres demandas por causa de él, pero pues no se había prestado atención a estas denuncias", declaró Ányela Rincón, prima de la víctima, a Noticias RCN.

El ataque fue aparentemente interrumpido por circunstancias fortuitas. "Dicen las versiones de mi tío que logró entrar al apartamento, que él se detuvo porque al martillo se le quebró el palo", relató otro miembro de la familia, subrayando la intención letal del agresor.

Las autoridades han detenido al presunto responsable, quien no ha aceptado los cargos imputados. Este caso ha intensificado las demandas de acción preventiva contra la violencia de género. "Pedimos a las autoridades que cuando haya denuncias de parte de las mujeres en casos de violencia, pues esto se les haga un seguimiento riguroso", expresó un familiar, criticando la falta de atención a las denuncias previas.

Este incidente se suma a una preocupante estadística de violencia contra las mujeres en Colombia, resaltando la urgencia de implementar medidas más efectivas para prevenir y abordar los casos de violencia doméstica antes de que escalen a intentos de feminicidio.

Velatón por la salud de Karina Rincón Durán

La Alcaldía Local Antonio Nariño invitó a la comunidad a un evento conmemorativo este viernes 26 de septiembre a las 6:00 de la tarde en las instalaciones de la administración municipal. “Invitamos a la ciudadanía a encender una luz por la pronta recuperación de nuestra compañera y amiga. La violencia contra las mujeres es inaceptable”, expresó la Alcaldía.