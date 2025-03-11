CANAL RCN
Colombia

“Agresión cobarde”: alcalde Galán se pronuncia sobre asesinato del estudiante de Los Andes

Jaime Esteban Moreno murió luego de ser víctima de una golpiza a las afueras de un bar en medio de la celebración de Halloween.

Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

noviembre 03 de 2025
08:41 p. m.
A través de X, el alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció sobre el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el joven estudiante de Los Andes.

El mandatario afirmó que la víctima “tenía una vida por delante que le fue arrebatada como resultado de una agresión cobarde el viernes en la madrugada en Bogotá”. Además, indicó que les pidió a las autoridades intensificar las labores que condujeran a los responsables y esclarecer lo ocurrido.

El mensaje de Galán para la familia

A la familia de Jaime Esteban Moreno, toda mi solidaridad. Cuenten con mi compromiso para que este crimen, que hoy enluta a nuestra ciudad, no quede impune y que los responsables paguen.

Este crimen se perpetró en la noche del 31 de octubre durante la celebración de Halloween. Moreno, quien tenía 20 años, estaba cursando séptimo semestre y estaba a la espera de un intercambio; fue a un bar cerca de la avenida Caracas.

Al parecer, hubo una discusión que se extendió hacia las afueras del local. Las cámaras grabaron que el joven salió del sitio junto a un acompañante; pero por detrás llegó un grupo de personas que, sin mediar palabra alguna, lo golpeó varias veces.

¿Qué se sabe sobre el asesinato?

La Policía atendió la situación y lo acompañó hasta el Hospital Chapinero. Sin embargo, la gravedad de las heridas obligó que fuera trasladado de urgencia al Simón Bolívar. Tras un paro cardiorrespiratorio, murió.

Este lunes 3 de noviembre se llevó a cabo el último adiós para Moreno. Familiares, amigos y personas cercanas acompañaron el féretro en la parroquia Cristo Rey y posteriormente en el Cementerio Jardines de Paz.

Tres personas, los principales sospechosos, fueron capturadas: Juan Carlos Suárez Ortiz (también estudió en Los Andes), Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres. Luego de conocer los videos, se supo que hay un cuarto implicado.

