Familiares y amigos despiden a Jaime Esteban Moreno, joven asesinado tras celebrar Halloween

Con globos blancos elevados al cielo y una calle de honor formada por decenas de asistentes, familiares, amigos y compañeros de universidad despidieron este lunes a Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el estudiante de 20 años que perdió la vida tras ser brutalmente agredido a la salida de un bar en la noche de Halloween.

Moreno cursaba séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas y Computación en la Universidad de Los Andes. La noche del 31 de octubre salió a celebrar con amigos, pero al salir del establecimiento fue atacado por tres personas que lo golpearon sin tregua.

Aunque la Policía llegó al lugar y lo trasladó inicialmente al Hospital Chapinero, su estado de salud se agravó y fue remitido al Hospital Simón Bolívar, donde falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Una despedida marcada por el dolor y el clamor de justicia

La eucaristía de despedida se llevó a cabo en la parroquia Cristo Rey, en el norte de Bogotá. Allí, los padres y el hermano de Jaime Esteban ofrecieron palabras cargadas de dolor y exigencia. “No solo mataron a Jaime Esteban, nos mataron a nosotros cuatro como familia”, expresó su padre ante los asistentes, visiblemente conmovidos.

Tras la ceremonia religiosa, el cortejo fúnebre se dirigió al Cementerio Jardines de Paz, donde se realizó la inhumación en un acto íntimo. La comunidad universitaria, vecinos y allegados acompañaron a la familia en este momento de duelo, reforzando el mensaje de no dejar este crimen en la impunidad.

Un cuarto agresor sigue prófugo: piden recompensa para dar con su paradero

El abogado de la familia Moreno hizo un llamado urgente a las autoridades distritales para que se activen mecanismos que permitan capturar al cuarto implicado en el homicidio, cuya identidad aún no ha sido revelada.

“Solicitamos al alcalde Carlos Fernando Galán y a la Secretaría de Seguridad que se establezca una estrategia clara, incluso una recompensa, que permita obtener información sobre esta persona que hoy es prófuga de la justicia”, señaló.

Actualmente, Juan Carlos Suárez Ortiz es el único capturado por el crimen. La audiencia de imputación de cargos contra él se reanudará el próximo miércoles a las 9:00 de la mañana.

La familia de Jaime Esteban, junto con su defensa, insiste en que este caso no puede quedar como una cifra más y que se debe hacer justicia por un joven que tenía toda una vida por delante.