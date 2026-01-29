Alcalde de Bogotá anunció cuándo será reapertura de licitación para la Línea 2 del Metro

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció desde el Foro Económico Internacional de Panamá la reapertura del proceso de licitación para la Línea 2 del Metro, luego de que en la primera etapa no se presentaran proponentes para el proyecto valorado en 34 billones de pesos colombianos, equivalente a más de 9.000 millones de dólares.

"En el mes de febrero arrancamos un ejercicio de difusión muy amplio con el acompañamiento de la banca multilateral para que lo conozcan las empresas".

Galán explicó cómo sería el cronograma para la la adjudicación de la segunda línea del metro de Bogotá. Dijo que en abril de 2026 iniciaría la etapa de presentación de propuestas de licitación pública con el objetivo de que en el primer semestre del 2027 pueda ser adjudicarlo y hacer el acta de inicio del proyecto.

"Creemos que este es el proyecto, tal vez, más importante que tiene Latinoamérica en términos ferroviarios en proyección. Por eso nos parece muy importante aprovechar espacios como este para que lo conozcan, las empresas también nos den su feedback sobre lo que debe enfrentar el proyecto, nos permitan complementar cosas y tener más probabilidades ahora sí de tener más proponentes y que podamos adjudicar el proyecto y arrancar".