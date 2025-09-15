Alcalde de Bogotá nombró al nuevo gerente de la UAESP para enfrentar crisis de basuras

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha tomado medidas decisivas para abordar la creciente crisis de basuras en la capital colombiana.

Delegan a nuevo gerente de la UAESP

En un movimiento estratégico, nombró a Armando Ojeda como nuevo gerente de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, con el reto principal de diseñar un modelo eficiente para la recolección de residuos.

La situación actual es crítica, con aproximadamente 700 puntos de acumulación de basura identificados por el Consejo de Bogotá.

Galán reconoció abiertamente la gravedad del problema: “soy consciente de que Bogotá está sucia. Bogotá tiene un reto en el manejo de residuos en este momento”.

El plan de acción propuesto por el nuevo director de la UAESP se enfoca en tres ejes principales: el fortalecimiento de operativos, la implementación de programas de pedagogía ciudadana y la aplicación de un componente sancionatorio más riguroso.

Según el Distrito, se espera que estas medidas comiencen a mostrar resultados tangibles para diciembre de este año.

Entre las necesidades identificadas, Ojeda destacó la importancia de incrementar los kilómetros de barrido y mejorar las labores de limpieza en general.

“Hemos identificado necesidades en términos de barrido, incremento en los kilómetros de barrido y necesitamos también más labores de limpieza”, afirmó el nuevo gerente.

La situación actual no solo afecta la estética de la ciudad, sino que también ha generado tensiones legales.

¿Quién es el nuevo gerente de la UAESP?

El Distrito reporta la existencia de 149 procesos sancionatorios contra operadores de servicios en Bogotá, lo que subraya la urgencia de implementar cambios significativos en el sistema de gestión de residuos.

El alcalde Galán mantiene una postura optimista frente a estas nuevas medidas, esperando que la designación de Ojeda y la implementación de estrategias más rigurosas marquen el fin de la crisis de basuras en la capital.

Sin embargo, el éxito de estas iniciativas dependerá en gran medida de la colaboración entre las autoridades, los operadores de servicios y la ciudadanía en general.