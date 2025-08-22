“No nos vamos a doblegar”: alcalde Alejandro Eder frente a amenazas, tras atentado en Cali

Un día después del atroz ataque con un camión cargado con explosivos que dejó el lamentable saldo de seis muertos y más de 70 heridos en la octava, una de las vías principales de Cali, que conecta el oriente con el centro de la ciudad, el alcalde Alejandro Eder recorrió las calles del barrio La Base.

Desde muy temprano Eder vio la crudeza de la violencia, casa por casa, vecino por vecino, y evidenció la magnitud de las afectaciones contra los civiles que se encontraban en un día habitual, a plena hora pico.

¿Cuál es la situación de Cali tras el ataque con explosivos?

Alcalde: “Es mucha tristeza. Como caleño me duele mucho ver lo que han hecho con nuestra ciudad los terroristas otra vez. No solo es que han asesinado a seis caleños, más de 70 lesionados, personas en los hospitales, sino que cada una de estas viviendas está afectada.

Muchas familias están aquí, que, si bien quizás no tuvieron que ir al hospital, están afectados emocionalmente, psicológicamente. Y todo esto por un grupo terrorista narcotraficante.

“Estos sinvergüenzas vinieron a Cali para sembrar el terror. Ya agarramos a los responsables materiales, pero vamos por los responsables intelectuales. Eso es el compromiso de Cali, eso lo debe hacer el Gobierno Nacional, pero vamos a acompañarlos y estar para los lados de ellos hasta que se haga”, dijo.

Cali tomará acciones pese a las amenazas de los responsables del atentado

Alcalde: “Vamos a tomar acciones. Aquí no nos vamos a quedar sentados y no nos vamos a doblegar ante el terrorismo. Aquí la obligación es del gobierno nacional, de la fuerza pública, brindar la paz que los colombianos nos merecemos. Desde Cali pondremos nuestra parte.

Ya doblamos el presupuesto de seguridad, estamos apoyando a la Policía y a las Fuerzas Militares para que cuiden a Cali y a los organismos de seguridad del estado, pero necesitamos que los organismos de seguridad del Estado también actúen donde están esos delincuentes, en las lomas de Jamundí y en el norte del Cauca.

“En esta dirección se está moviendo Colombia y nosotros todos, unidos con una sola voz, tenemos que exigir esa seguridad que todos nos merecemos”.

¿Cuáles fueron los acuerdos con el presidente Petro tras reunirse en Cali?

Alcalde: “Es una situación de todos los colombianos. ¿O acaso no asesinaron a Miguel en Bogotá? ¿O no tenían sitiado a San José del Guaviare? ¿O no desplazaron a 60.000 personas en el Catatumbo arrancando el año, el desplazamiento más grande de la historia reciente de Colombia?

Aquí no más esos debates vacíos de que si es paz o que si es seguridad. No, siempre es seguridad. Si la paz no va acompañada de una política contundente de seguridad, es inviable.

“En este momento estamos lidiando con unos criminales. Y lo que hay que hacer es darle las herramientas a la fuerza pública para que pueda atenderlos. Los que se quieran someter, que se sometan a la justicia”.