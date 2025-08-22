Hermana del congresista James Mosquera es una de las personas heridas tras atentado en Cali

James Mosquera Torres, representante a la Cámara de la Comisión Accidental de Paz, informó a través de sus redes sociales que su hermana se encuentra gravemente herida tras el atentado con explosivos en Cali, que dejó al menos seis personas muertas y más de 70 heridas.

“Como representante de las víctimas en el Congreso de la República, con profundo pesar y dolor, expresamos nuestra solidaridad a todas las familias que han perdido a sus seres queridos en los atentados de las últimas horas”, expresó el representante en su video.

En el comunicado, Mosquera compartió que su familia también fue víctima de este hecho violento ocurrido en Valle del Cauca.

Mi hermana Helena se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte.

El llamado a la paz del representante James Mosquera

El congresista hizo un llamado a la ciudadanía colombiana para que deje a un lado el odio y así poder construir una "soñada y anhelada paz con amor", pues según él, “ya no hay lugar para la venganza”.

También se refirió a las décadas de violencia que ha enfrentado Colombia: “Nosotros en el Congreso tenemos que ser los primeros, independientemente del color político que profesemos, tenemos que ser luchadores de la paz”.

El presunto responsable del atentado en Cali, Valle del Cauca

Tras el reciente atentado con explosivos ocurrido en Cali, las autoridades identificaron a Iván Jacob Arredondo, conocido como alias Marlon, como el presunto determinador del ataque.

El hombre, de 38 años, es señalado como cabecilla de la estructura Jaime Martínez, una de las facciones armadas bajo el mando de 'Iván Mordisco'.

De acuerdo con los reportes oficiales, el ataque con explosivos registrado en inmediaciones de la Escuela Marco Fidel Suárez fue ordenado directamente por alias Marlon.