CANAL RCN
Colombia

Hermana del congresista James Mosquera es una de las personas heridas tras atentado en Cali

A través de su cuenta de X, el congresista hizo un llamado a la paz y contó que su hermana Helena se debate entre la vida y la muerte.

Foto: X @JamesMosqueraT

Noticias RCN

agosto 22 de 2025
05:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

James Mosquera Torres, representante a la Cámara de la Comisión Accidental de Paz, informó a través de sus redes sociales que su hermana se encuentra gravemente herida tras el atentado con explosivos en Cali, que dejó al menos seis personas muertas y más de 70 heridas.

Profesora fue una de las víctimas mortales del atentado con explosivos en Cali: iba saliendo del colegio
RELACIONADO

Profesora fue una de las víctimas mortales del atentado con explosivos en Cali: iba saliendo del colegio

“Como representante de las víctimas en el Congreso de la República, con profundo pesar y dolor, expresamos nuestra solidaridad a todas las familias que han perdido a sus seres queridos en los atentados de las últimas horas”, expresó el representante en su video.

"Me toqué la cara y sentí sangre": así vivieron el atentado los sobrevivientes en Cali
RELACIONADO

"Me toqué la cara y sentí sangre": así vivieron el atentado los sobrevivientes en Cali

En el comunicado, Mosquera compartió que su familia también fue víctima de este hecho violento ocurrido en Valle del Cauca.

Mi hermana Helena se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte.

El llamado a la paz del representante James Mosquera

El congresista hizo un llamado a la ciudadanía colombiana para que deje a un lado el odio y así poder construir una "soñada y anhelada paz con amor", pues según él, “ya no hay lugar para la venganza”.

También se refirió a las décadas de violencia que ha enfrentado Colombia: “Nosotros en el Congreso tenemos que ser los primeros, independientemente del color político que profesemos, tenemos que ser luchadores de la paz”.

Este fue el desgarrador mensaje de Yeferson Cossio tras los atentados en Amalfi y Cali
RELACIONADO

Este fue el desgarrador mensaje de Yeferson Cossio tras los atentados en Amalfi y Cali

El presunto responsable del atentado en Cali, Valle del Cauca

Tras el reciente atentado con explosivos ocurrido en Cali, las autoridades identificaron a Iván Jacob Arredondo, conocido como alias Marlon, como el presunto determinador del ataque.

El hombre, de 38 años, es señalado como cabecilla de la estructura Jaime Martínez, una de las facciones armadas bajo el mando de 'Iván Mordisco'.

Esta era la distancia que había entre el carro bomba que explotó en Cali y el segundo que no alcanzó a detonar
RELACIONADO

Esta era la distancia que había entre el carro bomba que explotó en Cali y el segundo que no alcanzó a detonar

De acuerdo con los reportes oficiales, el ataque con explosivos registrado en inmediaciones de la Escuela Marco Fidel Suárez fue ordenado directamente por alias Marlon.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Clan del Golfo

Judicializan a nueve presuntos integrantes del Clan del Golfo por extorsiones en Córdoba

Animales

El portal para buscar mascotas perdidas en Bogotá ya se encuentra disponible

Accidente aéreo

Avioneta se estrelló en zona rural de Nechí, Antioquia: reportan una persona fallecida

Otras Noticias

Animales

El superalimento que podría salvar a las abejas de su desaparición, según científicos

El alimento podría proteger a las abejas de los estragos ocasionados por el cambio climático.

Estados Unidos

Más de 50 millones de visas en la mira: EE. UU. intensifica el control migratorio para deportaciones

El Gobierno de EE. UU. revisa millones de visas y desata la preocupación por el riesgo de deportación. ¿Por qué razones?

Millonarios

Las primeras palabras de Hernán Torres tras su regreso a Millonarios

Bogotá

Prográmese: Hip Hop al Parque 2025 regresa al Simón Bolívar

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 22 de agosto de 2025