"Quitarles el oxígeno a los terroristas": alcalde de Cali respaldó propuesta de seguridad del gobierno electo

La propuesta del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de crear un bloque de defensa para la seguridad urbana comenzó a generar reacciones entre los mandatarios locales.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el alcalde de Cali, Alejandro Éder, quien respaldó la iniciativa y aseguró que representa el tipo de apoyo que las regiones han esperado del Gobierno Nacional para enfrentar la violencia.

El mandatario sostuvo que la estrategia debe complementarse con acciones contundentes contra los grupos armados que delinquen en el Valle del Cauca y el norte del Cauca, responsables de múltiples ataques terroristas registrados en los últimos meses.

¿Qué dijo el alcalde sobre la propuesta del gobierno electo?

Alejandro Éder calificó como positiva la iniciativa anunciada por el presidente electo y afirmó que fortalecer la seguridad debe convertirse en una prioridad nacional.

Según explicó, Cali necesita un trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, la Fuerza Pública y las autoridades judiciales para enfrentar las estructuras criminales que continúan amenazando a la ciudad.

El alcalde aseguró que este tipo de propuestas eran esperadas desde hace varios años y consideró que representan un mayor compromiso con la protección de los ciudadanos.

¿Qué plantea para enfrentar los atentados en Cali?

Éder recordó que, aunque las autoridades han logrado evitar varios ataques terroristas, las organizaciones ilegales continúan intentando cometer atentados en la capital del Valle del Cauca.

Por esa razón, insistió en que la estrategia no debe limitarse a reforzar la seguridad dentro de la ciudad, sino que también debe concentrarse en atacar las fuentes de financiación de los grupos armados.

En ese sentido, señaló que es necesario combatir con mayor contundencia actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, las cuales, según indicó, permiten que estas organizaciones mantengan su capacidad criminal.

¿Cómo ha funcionado el bloque de búsqueda contra el terrorismo?

El mandatario destacó los resultados obtenidos por el bloque de búsqueda contra el terrorismo, una estrategia que integra a la Policía Nacional, la Fiscalía y las Fuerzas Militares.

De acuerdo con Éder, este trabajo conjunto permitió capturar a varios responsables de atentados ocurridos durante 2025 y, además, prevenir nuevos hechos violentos en la ciudad.

Aunque reconoció que recientemente se registró un ataque contra el Batallón Pichincha, aseguró que el balance general ha sido favorable gracias a la coordinación entre las instituciones.

¿Qué propone para fortalecer la seguridad en el futuro?

El alcalde señaló que una de las principales lecciones que dejó el funcionamiento del bloque de búsqueda es que las acciones no pueden concentrarse únicamente en Cali.

Explicó que las operaciones también deben extenderse a municipios cercanos y a las zonas rurales del sur del Valle del Cauca y del norte del Cauca, desde donde operan varios grupos armados ilegales.

Por ello, consideró que el bloque de defensa para la seguridad urbana planteado por el gobierno entrante debería tener un enfoque regional, con el fin de enfrentar las economías ilegales que, según dijo, alimentan la violencia y la inseguridad en la capital vallecaucana.