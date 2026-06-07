Extinción de dominio a inmueble por nexos con el Cartel de Medellín

En las últimas horas, la Fiscalía informó que se decretó la extinción de dominio sobre un inmueble ubicado en el barrio El Poblado, en Medellín; debido a que fue adquirido con recursos del Cartel de Medellín.

La decisión fue tomada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín. El inmueble estuvo en manos de un esquema de testaferrato conformado por personas que recurrieron a terceros para camuflar el origen ilícito del dinero.

¿Dónde queda el inmueble?

Con base en las investigaciones de la Fiscalía, fue comprado por Gustavo Cuartas Rendón. Él fue el testaferro de los hermanos William y Gerardo (‘Kiko’) Mendoza, quienes hicieron parte del cartel narcotraficante liderado por Pablo Escobar.

Para dar con la propiedad, se llevó a cabo un estudio grafológico con el que se logró dar con la falsedad de la firma que se utilizó en la escritura pública: la fachada que buscó evitar el rastreo de los verdaderos compradores.

Esto dejó al descubierto las transferencias de dominio, es decir, el entramado. La cadena concluyó que el bien quedó a nombre de René Higuita, el reconocido exarquero de la selección Colombia, y un familiar.

Cabe mencionar que, después del Mundial de Italia 90, Higuita estuvo en medio de un proceso judicial. Siendo jugador activo, lo apresaron el 4 de junio de 1993 en Medellín y luego lo trasladaron a Bogotá para rendir indagatoria.

¿Por qué Higuita estuvo preso?

Lo señalaron de ser presunto intermediario en la negociación de la liberación de una niña de 15 años, hija de Luis Carlos Molina. Este hombre fue considerado como uno de los principales blanqueadores de dólares del Cartel de Medellín.

Higuita aseguró que nunca recibió dinero por esta misión, argumentando que fue una labor humanitaria y de buena voluntad. El histórico de la ‘tricolor’ estuvo recluido hasta el 3 de enero de 1994 en la cárcel La Modelo. Le concedieron la libertad condicional.

En ese año, no hizo parte del combinado que disputó el Mundial de 1994 en Estados Unidos. El 26 de diciembre, lo absolvieron de los cargos, considerando que no pudo incurrir en el delito de omisión.