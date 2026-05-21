VIDEO | Motociclista le propinó un puñetazo a un agente de tránsito en San Gil

En San Gil, Santander; hay rechazo por la agresión que sufrió un agente de tránsito. Las cámaras registraron cuando, a plena luz del día, una persona en moto lo golpeó sin mediar palabra.

Este hecho se registró casi a las 11:00 a.m. del pasado 19 de mayo. El agente estaba regulando la movilidad en la intersección y un hombre le lanzó un puño sin bajarse de la motocicleta.

Motociclista tiene antecedentes

Su abogado pide que la Fiscalía dé el visto bueno para emitir una orden de captura por el delito de agresión a servidor público tras identificar al hombre que protagonizó este suceso.

Con respecto al agente, las imágenes mostraron que resultó con heridas en su nariz. Si bien no fueron graves, requirió controlar el fuerte sangrado.

Por medio de un comunicado, la Alcaldía de San Gil rechazó el ataque: “Expresamos toda nuestra solidaridad y respaldo al regulador afectado, así como a los demás agentes y reguladores que diariamente trabajan en las calles para contribuir al orden, la seguridad vial y una mejor movilidad”.

Ninguna diferencia en la vía puede justificar actos de violencia contra quienes cumplen una labor al servicio de la comunidad.

¿Qué se sabe sobre el agresor?

Las autoridades hicieron un llamado a respetar a los funcionarios públicos, quienes brindan apoyo para la convivencia y deben recibir tolerancia. “El trabajo de regulación del tránsito es fundamental para prevenir accidentes, reducir congestiones y proteger la vida de todos los actores viales”, concluyó el pronunciamiento.

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En diálogo con Alerta Bogotá, el secretario de Tránsito del municipio, Héctor Ardila, indicó que el agresor había tenido inconvenientes por no estar al día con el SOAT y la técnico-mecánica. Incluso, en una ocasión le habían inmovilizado la moto.

En cuanto a la salud del agente, precisó que el golpe le fracturó el tabique, por lo que está de incapacidad.