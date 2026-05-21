La historia detrás de Eduardo Ramos, el estilista que le habría hecho la cirugía a Yulixa Toloza

Hay consternación por el desenlace del caso de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que desapareció en Bogotá luego de una liposucción en un centro estético de garaje.

La cronología del caso comenzó el miércoles 13 de mayo en el sector de Venecia, sur de la ciudad. Toloza, quien trabajaba en un salón de belleza, acudió a Beauty Láser, un centro estético que no tenía autorización para practicar cirugías.

Cronología del caso: así ocurrió

Durante el procedimiento, su salud quedó comprometida. Fue entonces cuando dos hombres la sacaron prácticamente arrastrada del local y la subieron a un carro. Esto, varias horas después del comienzo de la cirugía.

Siete días duró la búsqueda por Toloza. Su cuerpo fue hallado el martes 19 de mayo en Apulo, municipio de Cundinamarca, a poco más de dos horas de Bogotá.

En ese periodo, también se encontró el carro abandonado en Los Patios, Norte de Santander. En Cúcuta fueron capturados los dos hombres: Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado.

Asimismo, en Venezuela fueron ubicados Eduardo David Ramos, Edinson José Torres y María Fernanda Delgado. El primero fue quien le practicó la cirugía y la segunda es la dueña del local.

Dos capturas en Colombia y tres personas ubicadas en Venezuela

La FM conoció detalles de Ramos, quien en redes sociales era conocido por ser un ‘cirujano barbero’. Este hombre no tenía los estudios ni la experiencia para los procedimientos estéticos, dado que su área de trabajo era de estilista.

Este hombre, entonces, llevaba a cabo las cirugías y dejaba a las pacientes en grave peligro. A esto se le suma que el sitio, aparte de no estar autorizado, tampoco contaba con condiciones sanitarias (en los baños incluso había sangre reposada).

Por medio de redes sociales, las autoridades conocieron publicaciones de Ramos vestido como cirujano. El contenido se encuentra borrado.

Si bien se pudo tener información de los implicados en tiempo récord, hay dudas por el retorno de Delgado, Torres y Ramos a Colombia. Esto, teniendo en cuenta las condiciones de extradición en la ley venezolana.