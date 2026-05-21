Bloqueos en Buenaventura ponen en riesgo el 30% de la producción nacional de huevo: Fenavi

Hay una nueva alerta en el suroccidente del país, debido a que el 30% de la producción nacional de huevo y el 24% de la de pollo se encuentran en riesgo por los bloqueos que comunidades dedicadas a la minería artesanal instalaron en los sectores de Zaragoza y Bendiciones, desde el martes 19 de mayo.

De acuerdo con la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), se trata de 16 millones de huevos y 900 toneladas de carne de pollo al día las que podrían perderse si no se atiende el llamado urgente a restablecer el tránsito desde Buenaventura. En concreto:

“Cada hora de bloqueo agrava el represamiento de productos perecederos, incrementa los costos logísticos y pone en riesgo la inocuidad de los alimentos. Históricamente, las paralizaciones en Buenaventura han generado costos de hasta 50.000 dólares diarios por barco fondeado y han obligado a desviar cargamentos hacia puertos del Atlántico”.

Alimento para aves no ha podido distribuirse en el departamento:

Al puerto de Buenaventura llegan, cada mes, cerca de 234.000 toneladas de frijol, maíz y soya, de las cuales 7.800 se distribuyen en las plantas de alimento balanceado para aves.

Con el 31% de los granos que entran al país represados en Buenaventura, los centros de producción avícola se encuentran en riesgo, al igual que la seguridad alimentaria del suroccidente del país, debido a que 300 camiones del sector, que solían movilizarse en la región, se encuentran parqueados a lado y lado de la carretera.

“La región que depende directamente de este corredor concentra alrededor de 51 millones de aves”, lo que genera una gran preocupación, puesto que “el sector avícola colombiano es un pilar fundamental de la seguridad alimentaria del suroccidente colombiano. Los bloqueos en la vía a Buenaventura no solo afectan a los avicultores, sino a millones de familias colombianas que dependen del huevo y el pollo como su principal fuente de proteína”.

Un llamado a buscar nuevas vías de diálogo:

Frente a los riesgos de seguridad alimentaria y la pérdida de competitividad de los productores de esta región del país, Fenavi señaló que, “si bien reconoce el derecho legítimo a la protesta y comprende las preocupaciones de estas comunidades frente a su sustento”, advierte que “el cierre de este corredor estratégico representa una amenaza urgente para la producción avícola nacional”.

En un llamado de urgencia, dirigido al Gobierno Nacional y a los líderes de la protesta en Zaragoza y Bendiciones, el presidente ejecutivo de Fenavi, Gonzalo Moreno, solicitó "que se abran los canales de diálogo y se garantice el libre tránsito de carga en esta vía estratégica".