Alcalde de Medio Atrato, Chocó, asegura que su municipio solo cuenta con 13 policías

El Ejército de Liberación Nacional ha anunciado un nuevo paro armado en el departamento de Chocó, programado para iniciar este 25 de julio.

ELN amenaza a la comunidad del Chocó con un nuevo paro armado

Esta amenaza ha generado gran preocupación entre la población y las autoridades locales, quienes temen que la situación agrave aún más la crisis humanitaria en la región.

Yair Diomedes Cuesta, alcalde del municipio de Medio Atrato, expresó su angustia en una entrevista con Noticias RCN.

"La verdad que es un tema bastante preocupante por el anuncio de este paro armado que ha hecho este grupo a margen de la ley del ELN. Hoy nuestra población se encuentra demasiado asustada. Escuchando las manifestaciones de la fuerza pública, pues lo que nos manifiestan es que en el municipio no hay presencia del ELN, pero sí hay injerencia. Quiere decir que es un tema complejo y eso paraliza la movilidad hoy de nuestros habitantes. Las diferentes entidades se están desplazando ya hacia Quibdó para no quedar confinadas acá en las diferentes comunidades donde se ejercen sus labores”, aseguró el mandatario.

La situación es particularmente alarmante debido a la escasez de fuerza pública en la zona. Según el alcalde, el municipio de Medio Atrato, con una población de 12.612 habitantes, cuenta con apenas 13 policías en la cabecera municipal.

"La verdad no hemos tenido esa voz de aliento, no hemos recibido ese apoyo de decir, vamos a fortalecer la Fuerza Pública en el territorio. Nosotros hoy solo contamos con 13 policías en la cabecera municipal, en las diferentes comunidades no tenemos cuerpo de policía, solo la Armada y el Ejército que hace sus patrullajes en las diferentes comunidades", indicó.

Alcalde de Medio Atrato pide al Gobierno fortalecer la Fuerza Pública por presencia del ELN

También aseguró que su "municipio bastante amplio, disperso, que la Fuerza Pública que hoy hace su actividad en el territorio, no es suficiente para poder cubrir las zonas donde nuestros habitantes se desplazan a las diferentes comunidades, donde tienen sus parcelas, los que dependen de la pesca, la minería, y todo eso limita hoy a nuestra población a que tenga una movilidad libre en el territorio”, añadió.

Cabe mencionar que este sería el tercer paro armado del ELN en Chocó durante el presente año, lo que evidencia la persistente inestabilidad en la región.

El alcalde hizo un llamado al Gobierno Nacional para que preste atención a los territorios alejados que han vivido constantemente el conflicto.