Alcalde de Sincelejo denunció a dos senadores y defiende transparencia del Programa PAE

El alcalde de Sincelejo Yahir Acuña anunció acciones legales y administrativas contundentes en respuesta a una campaña de ataques tecnológicos y digitales que, según la administración, busca manipular la opinión pública y desprestigiar la gestión.

El ataque se intensificó durante la ausencia del Alcalde, quien se encontraba en una visita oficial a la Unión Europea. La administración califica a los responsables como "aliados y defensores de bandas criminales" que buscan dañar la institucionalidad y, en particular, sabotear los programas sociales dirigidos a la población más vulnerable de la ciudad.

​La ofensiva legal de la Alcaldía apunta directamente a dos congresistas. Se ha interpuesto una denuncia penal y disciplinaria contra el senador Alex Xavier Flórez Hernández y otra similar contra el senador José David Name Cardozo, por los presuntos delitos de injuria y calumnia en el marco de esta campaña de desprestigio.

Además de las acciones contra los legisladores, la Alcaldía ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación que investigue los delitos informáticos cometidos a través de varias páginas y plataformas digitales que han sido instrumentalizadas para difundir la información manipulada.

​En el centro de la controversia está el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Para blindar su transparencia y desvirtuar cualquier señalamiento, la administración ha solicitado una auditoría especial a la Fiscalía, Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación sobre el funcionamiento del PAE en Sincelejo. Adicionalmente, se ha pedido a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA) que establezca una auditoría permanente y concomitante, y se convocará una mesa pública con todos los actores sociales para presentar un balance integral de la operación del programa.

​La defensa del buen nombre y la transparencia no se limita a estas medidas. El Alcalde ha exigido la retractación pública inmediata de los senadores denunciados. Para aquellos que puedan aportar información veraz que ayude a desenmascarar cualquier acto de corrupción dentro del PAE, la Alcaldía ha anunciado recompensas de hasta 100 millones de pesos. Asimismo, se ha solicitado la intervención de la Honorable Corte Suprema de Justicia para establecer responsabilidades y el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal en todos los procesos relacionados con el PAE.

​Estas acciones, según el comunicado, buscan proteger el buen nombre de la administración y el del propio Alcalde, pero, ante todo, garantizar la continuidad y el correcto funcionamiento de los programas sociales que son una prioridad para la ciudad.