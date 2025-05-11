La icónica Plaza de Majagual de Sincelejo será sometida a una necesaria y urgente reparación integral

Tras veinte años desde su construcción sin recibir una intervención mayor, este emblemático espacio público ha alcanzado un avanzado estado de deterioro que ha encendido las alarmas en la capital de Sucre. La decisión de restaurar el monumento es una respuesta a la necesidad de preservar uno de los mayores patrimonios de la ciudad.

​Declarada Patrimonio Cultural de Sincelejo, la Plaza de Majagual es mucho más que una simple explanada. Su diseño es un homenaje a la identidad local: el piso en sí mismo constituye una alegoría al intrincado trenzado del sombrero vueltiao, símbolo inconfundible de la etnia Zenú. El desgaste y la falta de mantenimiento prolongado amenazaban no solo la funcionalidad del lugar sino también su profunda carga simbólica y estética.

​El deterioro se ha manifestado en varios puntos críticos de la estructura. Las afectaciones son visibles en la cubierta principal, en los elementos de soporte que sostienen la estructura y, de manera notable, en el emblemático piso.

Particularmente preocupante era la corrosión de la estructura metálica, incluyendo los cables que soportan la figura piramidal colgante desde el arco principal, elementos vitales que, según advertencias técnicas, requerían una revisión urgente por posible fatiga de material.

​El anuncio oficial de la intervención fue realizado por el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, quien destacó la importancia del lugar al describirlo como "una obra de arte". Con esta medida, la administración municipal busca no solo recuperar la funcionalidad y seguridad del espacio, sino también reafirmar el compromiso con la protección y puesta en valor del patrimonio arquitectónico de la ciudad.

​Para asegurar la fidelidad al concepto original de la plaza, se ha convocado a su creador, el arquitecto Carlos Julio Severiche, para que lidere las obras de reparación. La participación del arquitecto es un sello de garantía, considerando que su diseño obtuvo un reconocimiento internacional, destacándose en la Bienal de 2008 en Quito, Ecuador, donde compitió y ganó entre cientos de obras a nivel mundial.

​El arquitecto Severiche detalló que los trabajos se concentrarán en la intervención del arco principal y la cubierta del monumento. Un aspecto crucial del proyecto será el uso de "los mismos elementos y especificaciones" que se emplearon hace veinte años para la construcción original. Este enfoque metodológico busca garantizar que la restauración respete plenamente la concepción histórica y la calidad que le valió su prestigio inicial.

​La decisión de intervenir la plaza se produce después de años de alertas. En agosto de 2023, la Corporación Sociedad de Ingenieros de Sucre (SIS) había notificado a las autoridades de entonces sobre el avanzado deterioro y los riesgos estructurales, específicamente señalando la corrosión y la necesidad de revisar los soportes. Las advertencias, que en su momento fueron ignoradas, finalmente catalizaron la acción actual, subrayando la urgencia de devolver la vitalidad a la legendaria Plaza de Majagual.