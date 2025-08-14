CANAL RCN
Alcalde Galán hizo un llamado a “no seguir reciclando la violencia” tras sepelio de Miguel Uribe

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo un llamado a la no repetición y reflexionó sobre lo que significa el magnicidio de Miguel Uribe.

Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
12:37 p. m.
El 18 de agosto de 1989, Luis Carlos Galán Sarmiento fue asesinado durante un evento de su campaña presidencial en Soacha, Cundinamarca. Su magnicidio se unió a la histórica lista de candidatos asesinados en Colombia como consecuencia de la violencia política.

Luego de 36 años del crimen de Galán, Colombia atravesó un nuevo magnicidio con el atentado contra el precandidato presidencial y senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio, en el barrio Modelia, en Bogotá. Dos meses después de luchar por su vida, falleció este lunes 11 de agosto.

El alcalde Carlos Galán, y uno de los tres hijos del político liberal asesinado, compartió un mensaje tras el sepelio del senador, en el que recordó la imagen de Miguel Uribe Turbay a sus cuatro años despidiendo a su madre, la periodista Diana Turbay.

“No podemos seguir así”: alcalde Galán

“Lo que vivimos hoy es algo que uno quisiera que este país no tuviera que repetir, pero lo repetimos. Es un ciclo de dolor que demuestra que tenemos heridas que no hemos sabido sanar”, expresó el mandatario. Además, se refirió a los responsables del magnicidio de Uribe Turbay: “querían precisamente profundizar el odio y la rabia en esta sociedad, alejarnos y evitar que logremos acuerdos básicos”.

Galán también hizo un llamado a la ciudadanía colombiana para un “quiebre” colectivo con el que se permita romper el patrón histórico de la violencia política en el país. El mandatario recordó las palabras de la esposa de Miguel Uribe, María Claudia Tarazona, quien durante el sepelio envió un mensaje de amor, justicia, verdad y unión. “Ojalá este hecho dramático sea un campanazo final para decir: no podemos seguir así”, dijo.

