"Crimen de lesa humanidad": nueva solicitud de la defensa de Miguel Uribe tras su muerte

Víctor Mosquera, representante de la familia Uribe Tarazona, habló con Noticias RCN sobre el avance del caso del senador Miguel Uribe.

agosto 14 de 2025
07:38 a. m.
Miguel Uribe Turbay falleció al cabo de 65 días hospitalizado tras el atentado perpetrado en su contra en el parque El Golfito en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá. Este 13 de agosto se llevaron a cabo los actos fúnebres en su honor, mientras su familia sigue pidiendo justicia.

Víctor Mosquera, abogado de la familia Uribe Tarazona, habló con Noticias RCN sobre lo que se viene para este caso ante la justicia, en donde señaló que se hará una nueva solicitud y es que el homicidio sea calificado como un crimen de lesa humanidad.

La solicitud del abogado de Miguel Uribe

Son dos temas. La primera, como lo está reclamando la familia, en este caso el papá de Miguel, es que este crimen debe ser catalogado como crimen de lesa humanidad, según los estándares del derecho internacional penal.

Mosquera indicó que este caso no es un ataque aislado, sino "un ataque sistemático contra un miembro de la oposición, hay motivos políticos y no simplemente un tema de terceros". Según indicó el abogado, con este ataque se quería afectar a un partido político, que en este caso es el Centro Democrático.

La postura de la defensa de Miguel Uribe ante la Fiscalía

De acuerdo a Mosquera, ya se sostuvo una reunión con la Fiscalía General de la Nación en donde se comparte esta nueva postura, indicando que esto se debería materializar en las imputaciones y acusaciones contra las seis personas que ya fueron capturadas.

Por otro lado, instó a la Fiscalía a dar con el paradero de los autores intelectuales. "Es por eso que se debe ampliar la investigación con crimen de lesa humanidad y se debe desarrollar la línea que informó el ministro de Defensa sobre la presunta participación de alias El Zarco Aldinever".

¿Qué implica catalogar el asesinato de Miguel Uribe como delito de lesa humanidad?

El letrado explicó qué cambiaría si se declara como un crimen de lesa humanidad el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

La Fiscalía General de la Nación ya se declara que esto fue un magnicidio y al ser un magnicidio está dentro del marco de ser un crimen de lesa humanidad porque es un ataque sistemático contra un grupo específico de la población civil colombiana y debe declararse la imprescriptibilidad penal, es decir, que se debe dar con todos los responsables y castigarlos por lo sucedido.

