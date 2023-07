Alcalde de Riohacha se pronunció frente a la medida de suspensión de la Procuraduría

El presidente Gustavo Petro y la procuradora Margarita Cabello enfrentan una fuerte discusión como consecuencia de una decisión disciplinaria tomada por el organismo encargado de dar cumplimiento a la Constitución y las leyes.

Por un lado, la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal dio la orden de suspender provisionalmente durante tres meses a José Ramiro Bermúdez, alcalde de Riohacha, por presuntas irregularidades en una licitación pública. Sin embargo, el mandatario de Colombia en una carta mencionó que no lo reemplazará.

Presidente Petro se refirió al caso del alcalde de Riohacha

En el documento, el presidente Petro aseguró que aceptar la suspensión del alcalde de Riohacha por parte de la Procuraduría violaría la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“Se consumaría la violación de los derechos humanos políticos del electo popularmente, implicando un serio riesgo a la responsabilidad internacional del Estado”. Frente a esta situación, el ministro de Justicia, Néstor Osuna señaló que en criterio del Gobierno solamente un juez penal tiene competencia para restringir derechos políticos y en entrevista con Noticias RCN mencionó: “por supuesto que tienen el control disciplinario frente a funcionarios que no son de elección popular y que no tienen problema alguno”.

Procuradora dio su versión frente a la suspensión del alcalde

Margarita Cabello brindó sus declaraciones en Noticias RCN: “durante 30 años de existencia de la carta política nunca un presidente se había atrevido a incumplir una decisión de la Corte Constitucional y eso es grave para el país”.

Ante este caso, comentó la procuradora: “es un muy mal ejemplo que está dando el presidente al no respetar la democracia, al no respetar la institucional. Es mal ejemplo porque ahora todos los funcionarios que hoy se encuentran sancionados podrían seguirlo y no acatar una democracia”.

Además de ello, Cabello resaltó: “qué le vamos a decir a nuestra gente cuando ven que el modelo a seguir está incumpliendo una sentencia de constitucionalidad”.

Alcalde de Riohacha se pronunció públicamente

“Me aparté del cargo cumpliendo con el tiempo de suspensión. No obstante, atendiendo a esta medida, a partir de este jueves 27 de julio me reintegro a mis funciones como alcalde electo de Riohacha”, mencionó José Ramiro Bermúdez, alcalde de este municipio de Colombia.