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Alcaldía de Bogotá entrega dos lotes para el multicampus universitario de Suba ¿Qué sigue?

La siguiente fase, de acuerdo con el mandatario, le corresponde al gobierno Nacional.

Foto: montaje realizado con imágenes de la Alcaldía de Bogotá y el MinEducación
Foto: montaje realizado con imágenes de la Alcaldía de Bogotá y el MinEducación

Noticias RCN

marzo 20 de 2026
06:12 p. m.
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El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó el viernes (20/03/2026) que dos lotes fueron entregados por la administración distrital a la Universidad Pedagógica, para avanzar en la construcción del multicampus universitario de Suba.

Así lo dio a conocer en un video informativo que compartió en sus redes sociales: “La Alcaldía de Bogotá les cumple a los jóvenes de Suba. Hoy entregamos dos lotes del IDU en comodato a la Universidad Pedagógica Nacional para materializar el sueño del multicampus de Suba”.

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¿Qué sigue tras la entrega de los lotes a la Universidad Pedagógica?

Se trata de dos lotes, de 18.000 metros cuadrados, ubicados en el sector de Tibabuyes, en los que, de acuerdo con Galán, el Gobierno Nacional tendrá que dar el siguiente paso para materializar el sueño de un multicampus universitario en la localidad de Suba.

“Hemos demostrado estar listos para avanzar en este proyecto y ya se cumplieron los trámites con el Gobierno Nacional y la Pedagógica para lograrlo”, celebró el mandatario. Ahora deberán instalarse estructuras modulares, antes de construir una estructura definitiva en el terreno:

“En la siguiente fase, el Gobierno Nacional debe instalar estructuras modulares para 1.800 estudiantes y así permitir que accedan a la educación superior mientras se construye la infraestructura definitiva en Suba”.

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Un llamado a trabajar cuanto antes en la estructura definitiva:

Si bien, los bloques modulares permitirán avanzar con las clases, el alcalde mayor insiste en que “corresponde al Gobierno Nacional cumplir con su parte para que los jóvenes de Suba tengan” un lugar digno para sus estudios universitarios.

Con eso en mente, reforzó su llamado a trabajar cuanto antes en las estructuras definitivas y, así, dar por terminado el proyecto de multicampus en Suba e iniciar con la formación profesional de jóvenes en un espacio adecuado:

“Este es un mensaje clave para nosotros. Consideramos fundamental garantizar que Suba tenga infraestructura de largo plazo y calidad. Es bueno que se avance rápidamente, estamos comprometidos para apoyar el proceso de los modulares, pero tenemos que garantizar infraestructura definitiva para la localidad de Suba”.

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