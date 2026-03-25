¿Sorpresivo? Cambio CLAVE en el precio del dólar en Colombia hoy 25 de marzo de 2026

El precio del dólar en Colombia abrió este 25 de marzo de 2026 en 3.680 pesos.

Eso significa que, en comparación con el día anterior, bajó 45 pesos.

Además, la Tasa Representativa del Mercado alcanzó los 3.700,67 pesos, lo que indica que disminuyó 4.2 pesos respecto a la del 24 de marzo.

Precio del dólar en Colombia hoy 25 de marzo de 2026: estos son los datos más importantes

El registro histórico del dólar demostró que la Tasa Representativa del Mercado, a diferencia del miércoles de la semana pasada (18 de marzo de 2026), tuvo un aumento de 10.7 pesos.

Sin embargo, realizando el comparativo con la TRM de hace un mes (25 de febrero de 2026), la reducción fue de 2.61 pesos, que equivalen a un 0.07%.

Asimismo, al hacer el balance con la Tasa Representativa de hace un año (25 de marzo de 2025), la disminución exacta fue de 468.15 pesos.

Mientras tanto, tomando como referencia la primera Tasa Representativa del Mercado del 2026, también se identificó una deducción de 56.41 pesos, que representan un 1.5%.

Precio del dólar en Colombia: así se está moviendo la compra y venta hoy 25 de marzo de 2026

En las primeras horas de este 25 de marzo de 2026, las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín han estipulado las siguientes tarifas para comprar y vender dólares: