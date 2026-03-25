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Voraz incendio arrasó con más de 40 viviendas en Cali: familias lo perdieron todo

La emergencia dejó al menos 215 familias afectadas y cuatro personas lesionadas.

Noticias RCN

marzo 25 de 2026
09:27 a. m.
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Una emergencia ocurrió en horas de la madrugada en el oriente de Cali cuando un incendio de grandes proporciones consumió un asentamiento completo, dejando a cientos de personas sin hogar y sin pertenencias.

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La escena es de pérdida total: viviendas arrasadas, familias desesperadas y una comunidad que hoy enfrenta una crisis.

Incendio arrasó con más de 40 viviendas en Cali

El incendio se registró en el asentamiento Nueva Esperanza, ubicado en el sector de Los Lagos, donde las llamas avanzaron sin control y destruyeron por completo entre 41 y 42 viviendas.

En este lugar habitan al menos 215 familias que, tras la conflagración, lo perdieron absolutamente todo.

El Cuerpo de Bomberos confirmó que no hubo daños parciales. Todas las viviendas afectadas quedaron completamente destruidas.

Cristian Ramírez, jefe de turno, entregó el balance de la emergencia y explicó el despliegue que fue necesario para controlar la situación.

En el momento, el trabajo que hemos realizado de control, tenemos aproximadamente unas 41 o 42 viviendas afectadas, tenemos unas 4 personas lesionadas atendidas por nuestro personal paramédico. Para el trabajo que hemos realizado, en el momento, hemos necesitado, requerido de nuestros recursos unos 15 vehículos, entre máquinas extintora, carrotanques, ambulancias, vehículos de logística, y un total de 25 unidades para el control.

Las cuatro personas lesionadas fueron atendidas en el lugar por los equipos de emergencia.

¿Qué pasará con las personas afectadas por el incendio en un asentamiento en Cali?

Las imágenes del sitio muestran la magnitud del desastre: estructuras consumidas por el fuego, pertenencias calcinadas y familias tratando de recuperar lo poco que quedó.

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La preocupación ahora se centra en la situación de los damnificados, quienes no tienen dónde pasar la noche y dependen de una intervención urgente de las autoridades.

Además, este no es un hecho aislado. Muy cerca de este sector, el pasado 1 de enero, otra conflagración dejó al menos 50 viviendas afectadas, lo que evidencia la vulnerabilidad de estas zonas.

Se trata de sectores con desarrollos incompletos en el oriente de Cali, donde emergencias como esta dejan consecuencias devastadoras.

Hoy, más de 200 familias lo perdieron todo en cuestión de horas y esperan ayuda inmediata para poder reconstruir sus vidas.

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