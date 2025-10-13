CANAL RCN
Niña de 9 años resultó gravemente herida en Cartagena por una bala perdida

La Alcaldía de Cartagena anunció millonaria recompensa para quien suministre información sobre la persona que disparó al aire.

octubre 13 de 2025
05:12 p. m.
En la noche de este domingo, una niña de 9 años resultó gravemente herida por una bala perdida en el barrio San Fernando, en Cartagena.

Según el informe preliminar de las autoridades, un hombre habría disparado al aire y una de las balas impactó en la cabeza de la menor, quien actualmente permanece con pronóstico reservado en el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja - Casa del Niño.

Por su parte, la Alcaldía de Cartagena informó que en el sector de los hechos no se registraron fiestas ni aglomeraciones al momento de los disparos y que la menor se encontraba en la terraza de su vivienda con sus familiares cuando resultó herida.

Alcaldía de Cartagena ofrece $40 millones para hallar al responsable

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, anunció una recompensa de 40 millones de pesos para quien suministre información con la que se pueda ubicar y capturar al responsable.

“Rechazamos profundamente este acto de irresponsabilidad que hoy tiene a una niña luchando por su vida y a una familia sumida en la angustia. No descansaremos hasta que este individuo responda ante la justicia”, afirmó Bruno Hernández, secretario del Interior y Convivencia Ciudadana.

El funcionario explicó a la ciudadanía que el único canal autorizado para brindar datos precisos es la línea 123 de la Policía Nacional.

Dos víctimas por arma de fuego en Cartagena: el menor murió

A este hecho se suma el de un adulto lesionado y un joven de 16 años fallecido por arma de fuego en el barrio Manuela Vergara de Cury, también en Cartagena.

Según el testimonio del adulto lesionado, el ataque ocurrió cuando salió de un establecimiento público para atender una llamada telefónica. En ese momento, fue abordado por un hombre armado que lo intimidó y exigió la entrega de su celular. Al resistirse al robo, el agresor le disparó en la pierna derecha, provocándole una herida de consideración.

La víctima intentó escapar por un callejón cercano, pero el atacante volvió a disparar. Uno de los proyectiles impactó a un menor de edad que se encontraba en el lugar, causándole la muerte. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para dar con el responsable de este violento episodio.

El menor fue trasladado hasta un centro asistencial, donde falleció por la gravedad de sus heridos.

