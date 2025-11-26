Alerta en el Senado por proyecto que permitiría al presidente reintegrar oficiales retirados de la Policía

El senador Manuel Virgüez, del Partido Mira, encendió las alarmas en el Congreso al advertir sobre un proyecto de ley que está próximo a pasar a conciliación y que otorgaría facultades extraordinarias al presidente de la República.

RELACIONADO Denuncian a congresistas de la Comisión de Acusación por supuestas dilaciones en procesos contra el presidente Petro

Alerta por proyecto que facultaría al presidente a reintegrar oficiales retirados de la Policía

Según la información compartida por Virgüez, la medida permitiría reintegrar, de manera directa, a oficiales retirados de la Policía Nacional, sin necesidad de cumplir con los requisitos y revisiones actualmente establecidos.

"Sí, ese es un proyecto de ley que va específicamente dirigido a miembros de la Policía Nacional para reincorporarlos, es decir, para reintegrarlos y ascenderlos", aseguró el senador.

La propuesta, que inicialmente busca facilitar la reincorporación y ascenso de uniformados, especialmente del nivel ejecutivo, incluye un artículo que permitiría al mandatario reintegrar a oficiales destituidos o retirados de forma voluntaria, sin intervención de juntas evaluadoras ni verificación de méritos, antecedentes o condiciones disciplinarias.

Sin embargo, Virgüez advirtió que este punto representa un riesgo institucional, especialmente luego de las recientes investigaciones periodísticas que han puesto en evidencia posibles infiltraciones y riesgos en el manejo de información dentro del sector Defensa.

“Nos preocupa que el presidente de turno, sea cual sea, quede con facultades arbitrarias, libres y sin restricción para reincorporar oficiales que han salido de la Policía”, afirmó el senador.

Recordó además que, bajo el sistema vigente, cualquier reintegro debe pasar por juntas generales que revisan la hoja de vida, las causas de retiro, la trayectoria y méritos del oficial, así como posibles antecedentes disciplinarios.

Buscan hundir proyecto que permitiría al presidente reincorporar oficiales retirados de la Policía

El senador señaló que, en lugar de abrir la puerta a reintegros sin control, el Legislativo debería trabajar en una norma que establezca límites y requisitos estrictos para cualquier vuelta al servicio activo.

"Por el contrario, el Congreso debe presentar es un proyecto de ley para restringir, regular que oficiales que hayan salido de uso, de buen retiro (...) tengan algunas limitaciones respecto de su hoja de vida, su mérito, pero además que si han participado en política queden inhabilitados", añadió.

Virgüez también cuestionó porque el proyecto se limita exclusivamente a la Policía y no incluye a otras fuerzas, algo que considera llamativo y anunció que su bancada insistirá en que el proyecto no sea conciliado, con el objetivo de que se archive definitivamente.