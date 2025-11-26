CANAL RCN
Denuncian a congresistas de la Comisión de Acusación por supuestas dilaciones en procesos contra el presidente Petro

Los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema deberán definir si hay mérito o no para investigar a los congresistas que conforman la Comisión.

Noticias RCN

noviembre 26 de 2025
09:08 a. m.
Llegó a la Corte Suprema la primera demanda en contra de congresistas que hacen parte de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, señalados de presunto prevaricato por omisión en las investigaciones que cursan contra el presidente Gustavo Petro.

Ahora, los magistrados de la Sala de Instrucción deberán determinar si hay mérito o no para investigar a estos congresistas por la supuesta práctica sistemática de inacción sobre las denuncias contra el jefe de Estado.

¿Qué dice la demanda contra los congresistas?

En la demanda se señala, además, que los legisladores estarían omitiendo tomar acciones con "pruebas muy contundentes".

Óscar Ortiz, uno de los demandantes, indicó que el recurso se interpuso, pues los congresistas "ni investigan, ni acusan, solo retardan y archivan los casos contra Petro".

Según los representantes del partido Oxígeno, los antecedentes demuestran un patrón institucional de inacción "caracterizado por el archivo anticipado de denuncias que comprometen la conducta del actual presidente, configurando una conducta reiterada de negligencia".

Además, los denunciantes alegan una supuesta práctica sistemática de dilación y omisión en estos proceso.

¿Cuántas investigaciones tiene Petro en la Comisión de Acusación?

Hasta finales de agosto, el presidente Gustavo Petro tenía al menos 114 procesos activos en la Comisión de Acusación, varados la mayoría de veces, por falta de cuórum.

La financiación de la campaña, el lío de los pasaportes, presunto lavado de activos y hasta las polémicas en viajes presidenciales denunciadas por el excanciller Leyva, hacen parte del cúmulo de explicaciones que debería rendir el mandatario ante la Cámara.

