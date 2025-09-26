CANAL RCN
Economía

¿Bota el recibo del cajero automático? Así puede ser víctima del fraude más inesperado

¿Bota el recibo del cajero automático? Ese pequeño papel puede exponer sus datos y abrir la puerta a fraudes bancarios. Conozca los riesgos y cómo protegerse.

Fraude por recibo cajero automático
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 26 de 2025
08:08 a. m.
Tirar el comprobante que entrega un cajero automático puede parecer un gesto inofensivo, pero varias entidades financieras advierten que este pequeño papel puede convertirse en una puerta de entrada para intentos de fraude.

Aunque no contiene toda la información de la tarjeta, sí muestra fragmentos de datos suficientes para que delincuentes construyan perfiles y diseñen estafas.

Los recibos suelen incluir detalles como los últimos dígitos de la tarjeta, el saldo parcial, la fecha, la hora y el tipo de transacción.

Estos fragmentos, combinados con datos filtrados o públicos, son material que bandas criminales utilizan para suplantar identidades o persuadir a bancos en intentos de ingeniería social.

¿Cómo pueden usar los delincuentes esta información?

El riesgo más evidente es la suplantación de identidad. Si alguien ya tiene acceso a tu nombre, documento o correo electrónico, un recibo de cajero puede darle el complemento que necesita para hacerse pasar por ti ante una entidad.

Además, la información sobre la hora, la sucursal y el monto retirado podría ser utilizada para estafas locales, incluso para seguir a la víctima tras la transacción.

Aunque casos como clonaciones directas con recibos son poco probables, la combinación de pequeños datos aumenta la exposición al fraude.

Recomendaciones de seguridad al usar cajeros

La Superintendencia Financiera de Colombia y los bancos insisten en adoptar medidas sencillas para reducir riesgos. Entre ellas:

  • Evitar imprimir recibos si no son necesarios.
  • En caso de imprimirlos, destruirlos antes de desecharlos.
  • Revisar el cajero antes de usarlo y cubrir el teclado al digitar la clave.
  • No aceptar ayuda de desconocidos.
  • Verificar que la pantalla vuelva al inicio y retirar la tarjeta antes de irse.

Por último, los expertos aconsejan revisar periódicamente los movimientos de la cuenta y activar alertas en la aplicación bancaria.

Tirar un recibo sin precaución puede parecer trivial, pero en un entorno donde los datos son oro para los delincuentes, cada detalle cuenta.

