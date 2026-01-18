Alerta máxima en la frontera: El plan del ELN para replegar sus mandos hacia territorio colombiano

La estabilidad de la frontera colombo-venezolana atraviesa uno de sus momentos más críticos. Tras años de utilizar el territorio venezolano como retaguardia estratégica, los principales cabecillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) estarían ejecutando un plan de retorno hacia Colombia.

Este movimiento, detectado por organismos de inteligencia y analistas del conflicto, responde a un cambio drástico en el tablero geopolítico y militar de la región que ha dejado a las estructuras guerrilleras sin su tradicional zona de confort.

Colombia y Venezuela comparten una línea fronteriza de más de 2,220 kilómetros, una extensión vasta que, según expertos, es imposible de sellar por completo. El problema radica en que, mientras solo existen seis pasos legales controlados, las autoridades han identificado más de 50 pasos ilegales o "trochas".

Es a través de estos corredores clandestinos donde las estructuras del ELN —especialmente aquellas con base en los estados venezolanos de Táchira, Apure y Zulia— estarían coordinando su regreso.

El analista de conflicto armado, Jorge Eduardo Mora López, advierte que este retorno representa una amenaza de primer orden. Según su análisis, el despliegue de la Fuerza Pública colombiana es desigual a lo largo de la frontera.

Mientras que en departamentos como Cesar, Norte de Santander y Arauca existe una presencia militar robusta y operaciones permanentes, otras zonas como Guainía, Vichada y La Guajira presentan dispositivos de seguridad más limitados, lo que las convierte en puertas de entrada ideales para los grupos armados.

La Guajira: ¿El nuevo refugio estratégico?

Uno de los hallazgos más preocupantes de los recientes informes de inteligencia señala al departamento de La Guajira como el destino predilecto para los altos mandos del ELN. La intención de los cabecillas sería infiltrarse bajo identidades falsas y perfiles bajos, aprovechando la complejidad geográfica y social de la zona.

La estrategia consistiría en buscar refugio en áreas de difícil acceso, como las rancherías indígenas, donde el control estatal es tradicionalmente menor. Los analistas sugieren que el grupo armado busca capitalizar las limitaciones operativas que las autoridades encuentran en estos territorios ancestrales para establecer centros de mando fuera del radar de los radares militares.

El repliegue del ELN no es casual. La creciente presencia militar de los Estados Unidos en la región y la ofensiva frontal contra grupos catalogados como terroristas y narcotraficantes han alterado el equilibrio en Venezuela.

Al verse bajo la lupa de operaciones internacionales de alto nivel, los cabecillas de mayor rango han optado por "descentralizar" sus operaciones y buscar resguardo en suelo colombiano, asumiendo que el conocimiento del terreno y la dispersión en zonas rurales les brindarán una mayor protección.