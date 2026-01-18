La Fiscalía destapa la verdad sobre los 'PPP' y su conexión directa con el ELN

El caso de los once presuntos integrantes del movimiento radical conocido como PPP ha dado un giro dramático que pone en jaque no solo la defensa jurídica de los sindicados, sino también el respaldo político que recibieron meses atrás.

Mientras un sector del Congreso colombiano abogaba por su libertad, la Fiscalía General de la Nación presentaba ante los estrados judiciales un organigrama criminal que vincula directamente a este grupo con la guerrilla del ELN y una sofisticada red de logística para el terrorismo urbano en Bogotá.

Para entender la magnitud de las recientes revelaciones, es necesario retroceder al momento en que 31 congresistas de sectores de izquierda, entre ellos figuras de alto perfil como Iván Cepeda, firmaron una carta pública solicitando la liberación de estos jóvenes.

En su momento, los firmantes argumentaron que las capturas eran una forma de criminalización de la protesta social. Sin embargo, los nuevos hallazgos de la Fiscalía parecen desdibujar la imagen del "manifestante pacífico" para dar paso a la de un operario de estructuras criminales.

La conexión con el ELN y los campamentos con los PPP

En la más reciente audiencia judicial, conocida en exclusiva por Noticias RCN, el ente acusador reveló pruebas contundentes sobre el funcionamiento interno de los PPP.

Según el fiscal del caso, pertenecer a esta organización no era simplemente una cuestión de afinidad ideológica. Los aspirantes debían superar un riguroso proceso de admisión que incluía viajar a campamentos guerrilleros en zonas rurales del país para presentarse directamente ante los altos mandos del ELN.

Esta "validación" en el terreno no solo confirmaba la lealtad de los reclutas, sino que servía como entrenamiento para las acciones que posteriormente ejecutarían en la capital. La investigación señala que desde estos campamentos se impartían directrices para infiltrarse en las universidades públicas y privadas de Bogotá, con el objetivo de captar jóvenes y generar focos de inestabilidad mediante desmanes y actos vandálicos.

Finanzas y fachadas: El eje Medellín-Bogotá

Otro de los puntos neurálgicos de la audiencia fue la revelación de la ruta del dinero. La Fiscalía detalló que una parte considerable de los recursos económicos para la logística, el transporte y la fabricación de artefactos explosivos provenía de la ciudad de Medellín.

Para ocultar este flujo de dinero y las actividades ilícitas, la estructura utilizaba una fundación como fachada. Bajo la apariencia de realizar labores sociales o culturales, este centro operativo servía en realidad para el almacenamiento de precursores químicos y el ensamblaje de explosivos destinados a sembrar el caos en la ciudad.