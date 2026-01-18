CANAL RCN
Gobierno Nacional planea ofensiva con el ELN: de esto se trataría

El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez ordenó la ofensiva ante las constantes acciones terroristas de este grupo.

enero 18 de 2026
03:15 p. m.
Durante los últimos días, el Gobierno de Colombia ha oficializado el inicio de una "ofensiva completa" contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desde Washington D.C., donde adelanta gestiones estratégicas y de cooperación internacional.

El anuncio se dio en medio de los constantes atentados terroristas de este grupo en distintas zonas del país. Estas, según el jefe de la cartera de Defensa, contradicen la supuesta voluntad de paz expresada por sus delegados en meses anteriores por parte de ellos.

Así se planea la ofensiva contra el ELN desde el Gobierno Nacional

Informes de inteligencia militar revelan la magnitud del desafío operativo. Actualmente, el ELN cuenta con una fuerza estimada de 5.882 combatientes alzados en armas.

Esta estructura criminal se organiza de la siguiente manera:

  • 8 Grandes Estructuras: Cuerpos directivos y operativos que coordinan el accionar a nivel nacional.
  • 120 Subestructuras: Cada una de las grandes unidades cuenta con aproximadamente 15 subestructuras que ejecutan los ataques y actividades de finanzas ilícitas.
  • Presencia Territorial: El grupo tiene injerencia en 23 departamentos, abarcando al menos 220 municipios y más de 3.872 veredas.

El plan operativo contempla como prioridad la neutralización de 18 cabecillas principales, considerados los cerebros detrás de la reciente oleada de violencia.

Las fuerzas militares han identificado tres regiones críticas donde las operaciones ya han comenzado a ejecutarse con mayor intensidad: el departamento de Norte de Santander, la zona fronteriza de Arauca y el departamento de Santander (específicamente en la región del Socorro).

En estas zonas, se espera un despliegue masivo de capacidades que incluye el uso de drones de vigilancia, blindados y unidades élite de despliegue rápido. El ministro Sánchez enfatizó que no habrá "zonas de despeje" ni treguas bilaterales mientras persistan los ataques contra la población civil y la infraestructura del país.

Con esta ofensiva, el Gobierno busca no solo debilitar el brazo armado del ELN, sino también forzar un desmantelamiento real de sus estructuras financieras vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal, marcando el punto más álgido de la confrontación en lo que va del año 2026.

