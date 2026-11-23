De acuerdo con los expertos, el nivel promedio de los embalses en Colombia se ubicó en 76.5 %, a pocos días de que comience la etapa más fuerte del fenómeno de El Niño.

La meta es cerrar noviembre con las reservas al 80 % y, ante la diferencia de 3.5 puntos porcentuales, las autoridades hicieron énfasis en que es fundamental que la ciudadanía ahorre agua.

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El objetivo es evitar que el agua almacenada para generar electricidad se agote antes de lo previsto. Entre tanto, las lluvias podrían aumentar ligeramente durante la última semana de noviembre y los primeros días de diciembre, mientras el sector eléctrico sigue pendiente de la evolución de las reservas.

¿Qué papel cumplen las plantas térmicas?

Las plantas térmicas respaldan la generación eléctrica mientras se busca conservar el agua de los embalses. Su aporte permite cubrir parte de la demanda con otra fuente de generación y reducir la presión sobre las reservas hídricas.

Algunas plantas están en mantenimiento y el sector espera que, una vez concluyan esos trabajos, las unidades vuelvan a operar y se recupere la capacidad de generación térmica.

Mientras tanto, las que se encuentran disponibles continúan aportando electricidad al sistema.

"La térmica está aportando lo que puede aportar. Está dando su mejor rendimiento en este momento y esperando que termine el mantenimiento para tener la capacidad completa de generación a partir de diciembre", explicó Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg).

¿Qué piden las empresas ante la sequía?

Las empresas del sector eléctrico también se han unido al llamado para ahorrar agua y energía. El propósito es mantener los embalses en niveles adecuados durante la sequía y moderar el consumo de electricidad en un periodo en el que parte de la generación depende del agua almacenada.

Pero, además del llamado al ahorro, esperan que el Gobierno expida un decreto para que las industrias puedan vender los excedentes de energía que no utilizan.

Según han explicado, esta medida permitiría que esa electricidad se aproveche fuera de las instalaciones que la generan. No obstante, la expedición del decreto sigue pendiente, mientras las térmicas disponibles respaldan la generación y el país busca alcanzar la meta proyectada.