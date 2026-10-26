En video: intentaron robarle la moto, pero logró derribar a uno de los delincuentes

Noticias RCN conoció las denuncias que han venido realizando los habitantes del barrio La Estancia, en la localidad de Ciudad Bolívar, quienes aseguran estar enfrentando una crítica situación de seguridad tras el aumento de robos con armas de fuego perpetrados por delincuentes en motocicletas durante las horas de la madrugada.

Vecinos denuncian casos de robo en Ciudad Bolívar

La comunidad ha alzado su voz para exigir acciones concretas a las autoridades distritales.

Uno de los líderes comunitarios del sector manifestó su preocupación e indicó que el tema de la inseguridad se ha disparado considerablemente.

“Aquí se ha disparado el tema de la inseguridad, no vemos resultados concretos, precisamente en motos andan armados y cuando la gente va a salir a su trabajo asaltan”, indicó.

También narró que recientemente uno de los vecinos del sector fue víctima de los delincuentes que intentaron robarle su moto cuando este, iba saliendo de la vivienda y se dirigía a su trabajo.

“Intentaron asaltar una de las motos, el vecino logra reaccionar y logra tumbar a uno de los asaltantes y por lo tanto huyen, pero en otras cuadras del sector se han seguido presentando”, añadió.

El caso detallado por el líder comunitario quedó registrado en video. Las imágenes muestran el momento en el que un vecino del sector sacó una motocicleta de su vivienda, aproximadamente a las 4:20 de la mañana cuando fue sorprendido por los ladrones.

A pesar de que los asaltantes lograron llevarse el vehículo inicialmente, la víctima los persiguió y logró derribar al conductor. Con el apoyo de otros vecinos que salieron tras escuchar los gritos de auxilio, los delincuentes huyeron sin completar el robo.

Entretanto, el líder también denunció la práctica de “escalera humana” en la zona, situación que fue comunicada al comandante de Ciudad Bolívar.

Las bandas delincuenciales operan principalmente en horas de la noche y madrugada, aprovechando la oscuridad y el momento en que los trabajadores salen de sus hogares.

La comunidad mantiene su solicitud de mayor presencia policial y estrategias efectivas para combatir esta ola criminal.