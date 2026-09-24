‘Elefante blanco’ en Bogotá: cifras millonarias de una obra que lleva 8 años en espera

La Unidad Deportiva El Salitre (UDS) se perfila como un nuevo ‘elefante blanco’ en Bogotá. Tras ocho años de intervención, las instalaciones continúan cerradas y los deportistas permanecen dispersos por toda la ciudad sin poder utilizar el complejo.

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A esto se suman los sobrecostos que alcanzan cifras millonarias. De acuerdo con lo informado por la Personería, el proyecto comenzó con estudios preliminares en 2009; pero se materializó años después.

Los deportistas llevan esperando desde 2018

La intervención se puso en marcha en 2018, lo que significa que los atletas llevan más de ocho años esperando la culminación de la obra. La situación se agrava al revisar el monto invertido: casi $ 61 mil millones, incluyendo el contrato inicial y las intervenciones.

El personero Andrés Castro reveló que desde 2023, el contrato suma 46.000 millones de pesos. Por si fuera poco, el Instituto de Recreación y Deporte (IDRD) informó que se requieren cerca de 26 mil millones de pesos adicionales.

Al final, los más perjudicados han sido los deportistas, quienes tuvieron la esperanza de sacarle provecho a la unidad; pero han tenido que entrenar en espacios alternativos que no tienen las condiciones óptimas.

Miles de millones sin resultados

Con base en lo revelado por el ente de control, hay posibles irregularidades en tres contratos: 3113 de 2023, interventoría 3164 de 2023 y prestación de servicios 3888 de 2025. A nivel general, presuntamente hubo una inadecuada estructuración de los documentos precontractuales, sin soporte técnico ni buenas prácticas de mercado.

“Vamos a buscar esas responsabilidades, pero sobre todo hacemos un llamado para que finalmente las bogotanas y los bogotanos puedan hacer uso del escenario”, sostuvo el personero al revelar que se le hará seguimiento para que el ‘elefante blanco’ no se vuelva una realidad.

Dependiendo de los otros hallazgos, se podrían tomar medidas contra los responsables del contrato.