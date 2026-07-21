¿Alianza del Centro Democrático y Pacto Histórico detrás de la votación por Honorio Henríquez?

Durante la instalación del nuevo Congreso el lunes 20 de julio, ocurrió un hecho insólito en la política colombiana.

En esta primera sesión, había que votar por los presidentes de Senado y Cámara. En esta última, no hubo sorpresa y Nicolás Barguil, del Partido Conservador, quedó elegido.

Pacto Histórico y Centro Democrático, protagonistas en el Congreso

Ahora bien, con respecto al Senado, la puja estaba entre dos nombres: Alfredo Deluque, del Partido de la U; y Honorio Henríquez, del Centro Democrático. En los días previos, hubo reuniones en las que incluso participó el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara.

El Pacto Histórico votó por Henríquez. Tras la votación, la imagen de Rafael Nieto y Aída Avella celebrando a la par ha hecho eco, teniendo en cuenta que pertenecen a partidos con ideas contrarias, prácticamente en lados completamente opuestos.

En las redes sociales se mencionó que fue el origen del ‘petrouribismo’. Durante el programa ‘Se tenía que decir’ de Noticias RCN, Nieto explicó este particular momento: “Claro que celebramos, porque la propuesta del gobierno (electo de Abelardo de la Espriella) vulneraba la autonomía del Congreso, era antidemocrática y pretendía imponer a un amigo del presidente”.

¿Diferencias entre Uribe y De la Espriella?

Aseguró que fue un triunfo del Pacto Histórico y del Centro Democrático al mismo tiempo. Ahora bien, sumando los votos de los senadores de ambos partidos, el número daba 43; pero terminó ganando con 56.

¿De dónde salieron los otros 13 votos? Al parecer, recibió apoyo de algunos congresistas del Partido Conservador, Liberal y de La U. Aunque el más sorpresivo habría sido el de Ariel Ávila, del Partido Alianza Verde.

Lo cierto es que la elección de Henríquez mostró las divisiones entre el uribismo y la corriente abelardista. A esto se suma que De la Espriella estaría entablando diálogos con otros partidos, menos con el Centro Democrático, siendo el que mayor afinidad tendría con sus ideas.