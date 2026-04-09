Alias Bam Bam no aceptó cargos por homicidio del empresario arrocero Gustavo Aponte
La Fiscalía General de la Nación solicitará medida de aseguramiento contra alias Bam Bam.
Noticias RCN
septiembre 04 de 2026
09:49 a. m.
09:49 a. m.
Durante la mañana de este viernes 4 de septiembre se desarrolla la audiencia de imputación contra Gerson Leonardo Contreras, alias Bam Bam, señalado de estar relacionado con el homicidio del empresario arrocero Gustavo Aponte y su escolta.
Durante la diligencia de imputación de cargos, el procesado no aceptó su responsabilidad por los delitos de homicidio doloso y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.
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