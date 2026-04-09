CANAL RCN
Colombia

Alias Bam Bam no aceptó cargos por homicidio del empresario arrocero Gustavo Aponte

La Fiscalía General de la Nación solicitará medida de aseguramiento contra alias Bam Bam.

Foto Noticias RCN
Foto Noticias RCN

Noticias RCN

septiembre 04 de 2026
09:49 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante la mañana de este viernes 4 de septiembre se desarrolla la audiencia de imputación contra Gerson Leonardo Contreras, alias Bam Bam, señalado de estar relacionado con el homicidio del empresario arrocero Gustavo Aponte y su escolta.

Durante la diligencia de imputación de cargos, el procesado no aceptó su responsabilidad por los delitos de homicidio doloso y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Noticia en desarrollo... Espere más información.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gobierno Nacional

Mataron al sanguinario alias Naín y a su novia tres días después de comprometerse | + VIDEO

Presidencia de Colombia

"Las cárceles no son hoteles": Gobierno entregó equipos de alta seguridad para cárcel en Girón, Santander

Gobierno Nacional

Detalles de la operación en la que cayó alias ‘Naín’: delincuente por el que ofrecían $1.000 millones

Otras Noticias

Richard Ríos

Así recibieron a Richard Ríos en su nuevo equipo en Arabia

Richard Ríos recibió particular bienvenida en Arabia Saudita: el colombiano ya firmó con su nuevo club.

Masterchef Celebrity Colombia

Participante de MasterChef Celebrity tuvo que salir con paramédicos del reto

Los cocineros manifestaron su preocupación tras ver a la mujer abandonar el reto grupal.

Dólar

Dólar cambia de rumbo este viernes 4 de septiembre: vea el precio de hoy en Colombia

Panamá

Canal de Panamá reduce el tránsito de buques por falta de lluvias: así funcionarán las nuevas restricciones

Cuidado personal

Salud digestiva en Colombia: Alianza científica investigará la flora intestinal para combatir patologías frecuentes