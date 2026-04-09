Alias Bam Bam no aceptó cargos por homicidio del empresario arrocero Gustavo Aponte

Durante la mañana de este viernes 4 de septiembre se desarrolla la audiencia de imputación contra Gerson Leonardo Contreras, alias Bam Bam, señalado de estar relacionado con el homicidio del empresario arrocero Gustavo Aponte y su escolta.

Durante la diligencia de imputación de cargos, el procesado no aceptó su responsabilidad por los delitos de homicidio doloso y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Noticia en desarrollo... Espere más información.