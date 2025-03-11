El hijastro que delató a 'El Viejo': la pista que destapó el magnicidio de Miguel Uribe

Con la captura de Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, las autoridades colombianas han dado un paso decisivo en el esclarecimiento del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, uno de los casos más impactantes de los últimos años en el país.

Su rol como intermediario entre los autores intelectuales y los ejecutores del crimen lo convierte en una figura central del rompecabezas judicial.

Noticias RCN revela en primicia documentos y testimonios que permitieron dar con su paradero, incluyendo una pista inesperada: su hijastro, recluido en un centro de detención para menores, fue clave para ubicarlo.

El testimonio del hijastro que destapó el paradero de ‘El Viejo’

La Fiscalía recibió una denuncia anónima que señalaba a un joven interno en el centro de atención especializada El Redentor del ICBF.

El menor, identificado como Jhonsy, habría comentado que su padrastro era alias ‘El Viejo’ y que había participado en el atentado contra el senador Uribe. Jhonsy, quien perdió una pierna y cumple condena por homicidio en Soacha, vive con su madre Claudia, presuntamente vinculada a una red de microtráfico en el centro de Bogotá.

El padrastro, descrito como “muy peligroso”, resultó ser Simeón Pérez Marroquín. Esta información fue corroborada por la Fiscalía y complementada con los testimonios de Harold Barragán, el sicario que ejecutó el asesinato, y de Katherine Andrea Martínez, quien confesó haber buscado a Pérez para que la escondiera en Caquetá tras el crimen.

¿Qué encontraron en el escondite de Pérez Marroquín?

Alias ‘El Viejo’, también conocido como Sebastián, fue localizado en Puerto Lleras, Meta, donde se ocultaba tras coordinar la huida de Martínez el 14 de junio de 2025 hacia Belén de los Andaquíes, en una zona de influencia de la Segunda Marquetalia. Las autoridades establecieron que Pérez Marroquín tenía un rol activo como cabecilla de estructura criminal, encargado de coordinar homicidios selectivos y distribuir armas.

Además, se descubrió que había asistido a eventos de campaña de Miguel Uribe semanas antes del atentado, incluyendo una manifestación en Bosa el 30 de marzo, donde fue fotografiado en la zona.

En el escondite de Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, la Policía encontró un arma de fuego calibre .22, un rifle del mismo calibre, cinco teléfonos móviles, dos tarjetas SIM, una motocicleta Pulsar 250 y una bolsa con manuscritos y documentos.

Los elementos encontrados por las autoridades refuerzan su vínculo con la planificación del crimen y con estructuras armadas ilegales; su captura podría ser la clave para desentrañar por completo la red detrás del magnicidio de Miguel Uribe.