'El Veneco' pidió perdón a la familia de Miguel Uribe y ofreció colaborar con la justicia

Carlos Eduardo Mora González, conocido como alias El Veneco, fue condenado a 21 años de cárcel por su participación en el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

La sentencia se produjo tras un preacuerdo de 18 páginas firmado con la Fiscalía General de la Nación, en el que Mora se comprometió a colaborar con la justicia para esclarecer el magnicidio.

Durante la audiencia, Mora aceptó haber participado en la logística del crimen: condujo el vehículo en el que se movilizaban los autores materiales y recibió la pistola Glock 9 mm utilizada en el ataque.

'El Veneco' confesó su rol logístico en el asesinato de Miguel Uribe Turbay

Según la Fiscalía, tenía pleno conocimiento del homicidio desde su contratación por parte de Elder Arteaga, y estuvo presente en momentos clave como la entrega del arma, la activación del modo de disparo en ráfaga y las instrucciones dadas al menor que ejecutó el ataque, quien debía disparar por la espalda y a la cabeza de la víctima.

En su declaración, Mora expresó arrepentimiento y pidió perdón a la familia de Uribe Turbay. “Lo único que tengo que decir es que en realidad desconocía que ese atentado iba a ser contra el doctor Miguel Uribe”, afirmó.

Fiscalía considera clave la colaboración de 'El Veneco' para identificar autores intelectuales

La Fiscalía considera que su testimonio será crucial para avanzar en la investigación, especialmente en la identificación de los autores intelectuales. Como parte del acuerdo, Mora deberá declarar contra otros implicados, entre ellos 'El Costeño', 'El Caleño' y Katerine Martínez.

Alias El Veneco fue capturado el pasado 12 de junio tras entregarse voluntariamente en un retén policial. Actualmente permanece recluido en una cárcel de máxima seguridad, mientras su defensa solicitó medidas especiales de protección ante el riesgo que representa su colaboración con las autoridades.