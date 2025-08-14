CANAL RCN
Colombia Video

Envían a prisión a hombre acusado de intento de feminicidio y abuso sexual en Buenaventura

Según la Fiscalía, los hechos se registraron los primeros días de agosto, donde el procesado habría atacado sexualmente a la víctima, sometiéndola además a graves maltratos físicos.

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
06:52 a. m.
Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Esteban Riascos Hernández, señalado de agredir física y sexualmente a una joven de 20 años en zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca.

Según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, los hechos se registraron el pasado 3 de agosto en el corregimiento Bendiciones, donde el procesado habría atacado sexualmente a la víctima, sometiéndola además a graves maltratos físicos.

Durante las audiencias, una fiscal de la Seccional Cali le imputó los delitos de feminicidio en grado de tentativa y acceso carnal violento. Riascos Hernández, de 25 años, aceptó los cargos formulados en su contra.

El acusado se presentó voluntariamente en Tuluá, donde fue capturado el 12 de agosto por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación y la Policía Nacional. Ahora deberá enfrentar el proceso judicial desde un establecimiento penitenciario.

La captura se logró tras la difusión en redes sociales de un video que permitió activar de inmediato el protocolo de atención a mujeres víctimas de este tipo de delitos.

Las imágenes, que mostraban la magnitud de las lesiones sufridas por la víctima, orientaron el trabajo de investigación desarrollado por la SIJIN y el CTI de la Fiscalía.

Aunque en un principio no se conocían detalles sobre el lugar y la fecha del ataque, la divulgación del material audiovisual resultó clave para ubicar al presunto agresor y vincularlo con los hechos.

Por su parte, la Policía Nacional destacó que, en lo corrido del año, en el Departamento de Policía Valle se han registrado seis capturas por feminicidio, una de ellas en Buenaventura.

La institución reiteró su compromiso de combatir la violencia de género y fortalecer los canales de denuncia, exhortando a la ciudadanía a reportar de manera oportuna cualquier hecho que ponga en riesgo la vida e integridad de las mujeres.

