Alias Marlon, señalado como autor del carro bomba en Suárez bajo órdenes de Iván Mordisco

Las víctimas mortales, aún sin identificar, serían huéspedes de un hotel cercano.

noviembre 03 de 2025
08:29 p. m.
El festivo en Colombia cerró con un nuevo episodio de violencia que sacude al país: la explosión de un carrobomba en el municipio de Suárez, Cauca, dejó dos personas muertas y al menos tres heridas, entre ellas una niña de seis años.

El ataque, ocurrido en la madrugada cerca de la estación de policía, ha sido atribuido a alias Marlon, integrante de la estructura de Iván Mordisco, líder de las disidencias de las Farc.

Explosión cerca de la estación de policía

La detonación se registró en una calle residencial, a tres cuadras de la estación, y fue captada por habitantes del municipio, quienes reportaron el estruendo y los daños en la zona.

Las víctimas mortales, aún sin identificar, serían huéspedes de un hotel cercano al punto de la explosión.

Los heridos incluyen a una mujer de 29 años, un policía que fue trasladado de urgencia a la Fundación Valle de Lili en Cali, y la menor que se encontraba con su madre en el momento del atentado.

Reacción oficial desde Popayán

Desde la sede de la tercera división del Ejército Nacional en Popayán, el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, ofreció declaraciones sobre el hecho y afirmó que se está brindando atención a los familiares de las víctimas y que se coordina con el gobierno local y departamental para garantizar protección y asistencia.

Municipio desbordado y recompensa anunciada

La magnitud del ataque ha sobrepasado la capacidad de respuesta del municipio. Autoridades locales hicieron un llamado urgente al gobierno nacional para reforzar la atención en Suárez, que enfrenta múltiples necesidades tras el atentado. En respuesta, el Ministerio de Defensa anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables de este acto terrorista.

Este nuevo atentado, atribuido a estructuras armadas ilegales, evidencia la persistencia de la violencia en zonas vulnerables del país y la necesidad de acciones contundentes para frenar el accionar de grupos disidentes.

