Gobierno condenó atentado en Suárez y anunció millonaria recompensa por información de los responsables

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, rechazó de manera contundente el atentado terrorista ocurrido en las recientes horas en el municipio de Suárez, Cauca, atribuido a las disidencias de alias Mordisco.

Carro bomba explotó en Cauca y dejó dos muertos

De acuerdo con la información compartida por el alto funcionario, el ataque fue ejecutado mediante un vehículo cargado con explosivos, el lanzamiento de cilindros y ráfagas de fusil, dejando como resultado dos civiles fallecidos y un policía herido.

Sánchez calificó el hecho como una muestra del “desespero cobarde” de la estructura criminal, que, según explicó, atraviesa un proceso de debilitamiento tanto en su control territorial como en sus fuentes de financiamiento ilícito, entre ellas el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

Autoridades anuncian millonaria recompensa por información de carro bomba en Suárez, Cauca

Este deterioro, aseguró, responde a la presión sostenida que mantienen las Fuerzas Militares y de Policía en la región.

Como parte de las acciones para enfrentar esta situación, el Ministerio de Defensa anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita anticipar y evitar nuevos ataques.

“Ofrecemos hasta $200 millones por información que permita anticipar y evitar hechos similares”, aseguró el jefe de cartera en su cuenta oficial de X.

El ministro expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, lamentando la pérdida de vidas inocentes y asegurando que el Estado actuará con todas sus capacidades para garantizar verdad, justicia y protección.

Sánchez también informó que actualmente se encuentra reunido con la cúpula militar y policial para coordinar medidas adicionales de seguridad.

Además, indicó que se sostendrán encuentros con autoridades regionales del suroccidente del país, en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño, con el fin de fortalecer las operaciones en curso.