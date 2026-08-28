Polémica: alias Yako, implicado en el magnicidio de Miguel Uribe, sigue en la JEP

Noticias RCN conoció en primicia que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) mantiene bajo su protección a Kendry Téllez Álvarez, alias Yako, señalado como parte de la cúpula criminal detrás del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

El documento con la resolución, fechada en mayo de 2026, confirma que la JEP no ha expulsado a este compareciente pese a las graves acusaciones en su contra y quien permanece en paradero desconocido desde hace seis meses, según reporta la Agencia de Reincorporación Nacional.

Lleva seis meses ausente: ¿Quién responde?

El tribunal rechazó estudiar los beneficios de la justicia transicional en relación con la investigación por el crimen, argumentando que los hechos ocurrieron el 7 de junio de 2025, después de la firma del acuerdo de paz de 2016.

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Sin embargo, no cerró el caso, sino que abrió una etapa de pruebas para establecer si incumplió el régimen de condicionalidad, incluyendo el reintegro a un grupo armado que, en este caso, es la Segunda Marquetalia.

La resolución deja constancia de que la JEP no ha podido comunicarse con este hombre. Por esta situación, su abogado tampoco ha logrado ubicarlo y la Agencia de Reincorporación lo reporta como ausente.

Segunda Marquetalia detrás del magnicidio

En otro aspecto revelador del documento, el tribunal decidió abstenerse de abrir un incidente de incumplimiento por hechos relacionados con narcotráfico ocurridos en 2019, también posteriores al proceso de paz.

Téllez fue mencionado por Simeón Pérez Marroquín, conocido como alias El Viejo, quien fue el vínculo entre los autores materiales con la Segunda Marquetalia. Los otros implicados son Luciano Marín Arango (‘Iván Márquez’), Gener García Molina (‘Jhon 40’), José Manuel Sierra Sabogal (‘Zarco Aldinever’), Jhon Jairo Bedoya Arias (‘Rumba’), Alberto Cruzlobo (‘Enrique Marulanda’) y Diógenes Medina Hernández (‘Chalo’).