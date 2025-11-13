"Allí no había nada, la situación era caótica", el relato del general (r) Zapata al sobrevolar Armero tras la avalancha

Cuarenta años después de la tragedia de Armero, Tolima, el dolor sigue vivo en la memoria de Colombia. Ese 13 de noviembre de 1985, la avalancha del volcán Nevado del Ruiz arrasó con todo a su paso y dejó más de 25.000 víctimas. El general (r) Fabio Zapata Vargas, quien se desempeñaba como comandante del Comando Aéreo de Combate número 4, y su equipo fue uno de los primeros en llegar al sitio de la tragedia.

"Cuando yo me aproximaba al área de Armero, indudablemente pude percibir la situación tan caótica que había pasado. No lo entendía porque Armero para nosotros era un punto de chequeo cuando volábamos hacia el norte, era una población grande".

La magnitud de la devastación lo impactó de inmediato. "Allí no había nada, inmediatamente llamé a la base para que otros, todos los helicópteros que estuviéramos listos despegaran hacia el mismo objetivo", relató.

Zapata Vargas hizo parte del despliegue de helicópteros en la zona de desastre, navegando un terreno que había sido transformado en un mar de lodo. Las aeronaves, cargados con técnicos y equipo de rescate, se mantenían en operaciones estacionarias, los rescatistas descendían y extraían a los sobrevivientes.

"Hacíamos un estacionario sobre el barro y ellos bajaban por el esquí, tomaban las personas, las montaban al helicóptero," explicó el general, recordando las maniobras de rescate que lideró.

Uno de los rescates que dejó una huella imborrable en la memoria del general fue el de una niña llamada Amparo Osorio. "Era una niña famélica, pero con una sonrisa cuando vio el helicóptero que me impactó muchísimo. La llevamos al área y tuvo la energía de decirme, gracias capitán," relató Zapata Vargas.

“Fue la última vez que la vi, yo traté de buscar a Amparo Osorio por todo el país, pero no fue posible encontrarla (…) Esa fue una experiencia que me tocó y la llevo en el corazón”

El general en retiro Fabio Zapata Vargas será condecorado este viernes en el Parque Central del Camposanto de Armero, en el marco de los actos de homenaje a las víctimas de la tragedia que hace 40 años sepultó esta población del Tolima. Este homenaje reconocerá la trascendental labor del general durante la emergencia.